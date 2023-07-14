Омский работодатель задолжал сотрудникам зарплату на сумму больше трех миллионов

При этом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, у работодателя была возможность выплачивать зарплату. Только деньги шли не на это, а на другие цели. Сотрудники надзорного ведомства передали данные в Следственный Комитет. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела и работу трудовой инспекции по данной ситуации.