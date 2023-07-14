Омский работодатель задолжал сотрудникам зарплату на сумму больше трех миллионов

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Омской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в ООО «Строительно-монтажное управление-5». Как показала проверка прокуратуры, 43 работника предприятия ждали положенных выплат с февраля по март 2023 года. В общей сложности задолженность перед сотрудниками за пару месяцев составила больше 3,5 млн рублей.
При этом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, у работодателя была возможность выплачивать зарплату. Только деньги шли не на это, а на другие цели. Сотрудники надзорного ведомства передали данные в Следственный Комитет. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела и работу трудовой инспекции по данной ситуации.
Ранее Город55 писал о проблемах с выплатой зарплаты сотрудникам ООО «МежРегионСтрой» и других привлеченных к проекту Красногорского гидроузла компаний.