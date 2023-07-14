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Омский работодатель задолжал сотрудникам зарплату на сумму больше трех миллионов

14 июля 2023, 11:37
Фото: Город55
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Следком возбудил дело по этому поводу.

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в ООО «Строительно-монтажное управление-5». Как показала проверка прокуратуры, 43 работника предприятия ждали положенных выплат с февраля по март 2023 года. В общей сложности задолженность перед сотрудниками за пару месяцев составила больше 3,5 млн рублей.

При этом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, у работодателя была возможность выплачивать зарплату. Только деньги шли не на это, а на другие цели. Сотрудники надзорного ведомства передали данные в Следственный Комитет. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела и работу трудовой инспекции по данной ситуации.

Ранее Город55 писал о проблемах с выплатой зарплаты сотрудникам ООО «МежРегионСтрой» и других привлеченных к проекту Красногорского гидроузла компаний.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Задержка заработной платы#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Следственный комитет#Следком
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