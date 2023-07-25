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Хоценко: «Три омских проекта благоустройства победили на форуме во Владивостоке»

25 июля 2023, 03:07
Фото: Город55
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Обновление общественных территорий будет проводиться в трех городах.

Врио губернатора Виталий Хоценко рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину о проектах благоустройства Омской области. Гранты на обновление общественных пространств получат Калачинск и Тюкалинск, а также подшефный области город Стаханов (ЛНР). Идеи по их благоустройству отметили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

«В Калачинске на грант в размере 92,1 млн рублей торговым зданиям вернем исторический вид, восстановим фасады. В Тюкалинске на выделенные 72,3 млн рублей благоустроим центральный парк и улицу Чехова. А в Стаханове на благоустройство парка „Горняк“ направят 98,7 млн рублей», — сообщил Хоценко.

В прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов победили проекты Исилькуля и Называевска. В первом городе работают над «Бульваром „Озерки“: возвращение сердца города», а во втором — над «Историческим парком „Сибирский посад“».

Отметим, что Всероссийский конкурс организуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Мишустин и Хоценко подробно обсудят программу развития Омской области
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#Алина Ясинская#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Политика#Благоустройство#Благоустройство города#Проект#Национальный проект
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