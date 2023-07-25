Хоценко: «Три омских проекта благоустройства победили на форуме во Владивостоке»

Врио губернатора Виталий Хоценко рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину о проектах благоустройства Омской области. Гранты на обновление общественных пространств получат Калачинск и Тюкалинск, а также подшефный области город Стаханов (ЛНР). Идеи по их благоустройству отметили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.