Хоценко: «Три омских проекта благоустройства победили на форуме во Владивостоке»

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Врио губернатора Виталий Хоценко рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину о проектах благоустройства Омской области. Гранты на обновление общественных пространств получат Калачинск и Тюкалинск, а также подшефный области город Стаханов (ЛНР). Идеи по их благоустройству отметили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
«В Калачинске на грант в размере 92,1 млн рублей торговым зданиям вернем исторический вид, восстановим фасады. В Тюкалинске на выделенные 72,3 млн рублей благоустроим центральный парк и улицу Чехова. А в Стаханове на благоустройство парка „Горняк“ направят 98,7 млн рублей», — сообщил Хоценко.
В прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов победили проекты Исилькуля и Называевска. В первом городе работают над «Бульваром „Озерки“: возвращение сердца города», а во втором — над «Историческим парком „Сибирский посад“».
Отметим, что Всероссийский конкурс организуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».