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Мишустин и Хоценко подробно обсудят программу развития Омской области

24 июля 2023, 07:27
Фото: Город55
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Врио губернатора отправился по работе во Владивосток вместе с членами правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин запланировал отдельную встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Они проведут ее в понедельник, 24 июля. Ведущей темой для обсуждения станет программа развития региона.

В данное время временный руководитель Омской области находится во Владивостоке на выставке форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Хоценко уже успел рассказать главе кабмина о работе по благоустройству Омска и его муниципальных районов.

«Думаю, что надо нам сегодня еще пообщаться. Предлагаю отдельно посмотреть на программу развития Омской области, социально-экономическое положение», — сказал Мишустин.

Премьер-министр оценил на выставке отдельный стенд Омской области, посвященный готовым проектам, а также планам по развитию и благоустройству региона.

Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию на форуме во Владивостоке
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Михаил Мишустин#Политика#Благоустройство#Форум#Рабочая встреча
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