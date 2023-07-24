Мишустин и Хоценко подробно обсудят программу развития Омской области

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Премьер-министр Михаил Мишустин запланировал отдельную встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Они проведут ее в понедельник, 24 июля. Ведущей темой для обсуждения станет программа развития региона.
В данное время временный руководитель Омской области находится во Владивостоке на выставке форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Хоценко уже успел рассказать главе кабмина о работе по благоустройству Омска и его муниципальных районов.
«Думаю, что надо нам сегодня еще пообщаться. Предлагаю отдельно посмотреть на программу развития Омской области, социально-экономическое положение», — сказал Мишустин.
Премьер-министр оценил на выставке отдельный стенд Омской области, посвященный готовым проектам, а также планам по развитию и благоустройству региона.