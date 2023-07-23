Половина омичей не хотят становиться чиновниками

Мужчины стремятся стать чиновниками чаще женщин. И чем старше респондент, тем больше желание пополнить ряды госслужащих. Принцип работает также с доходами: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, утвердительно ответили 33% опрошенных; среди тех, чей заработок превышает 80 тысяч рублей, — 43%.