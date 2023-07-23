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Половина омичей не хотят становиться чиновниками

23 июля 2023, 09:54
Фото: 1MI
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Треть омичей хотели бы стать чиновниками

Мужчины стремятся на госдолжность чаще женщин.
Сюжет
Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование среди омичей, чтобы выяснить, хотят ли они работать на государственной службе. Результаты: каждый третий (33%) ответил положительно, половина (49%) — отрицательно.

Мужчины стремятся стать чиновниками чаще женщин. И чем старше респондент, тем больше желание пополнить ряды госслужащих. Принцип работает также с доходами: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, утвердительно ответили 33% опрошенных; среди тех, чей заработок превышает 80 тысяч рублей, — 43%.

Большинство омичей считают, что путь к государственной службе коррупционный, то есть через связи или деньги. Отметим, за год число вакансий подобного рода сократилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%.

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#Опросы#Чиновники#Работа#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область
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