Половина омичей не хотят становиться чиновниками

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование среди омичей, чтобы выяснить, хотят ли они работать на государственной службе. Результаты: каждый третий (33%) ответил положительно, половина (49%) — отрицательно.
Мужчины стремятся стать чиновниками чаще женщин. И чем старше респондент, тем больше желание пополнить ряды госслужащих. Принцип работает также с доходами: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, утвердительно ответили 33% опрошенных; среди тех, чей заработок превышает 80 тысяч рублей, — 43%.
Большинство омичей считают, что путь к государственной службе коррупционный, то есть через связи или деньги. Отметим, за год число вакансий подобного рода сократилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%.