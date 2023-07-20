За работой в деревню. Кому в Омской области готовы платить 100 000 рублей

Министерство труда и социального развития Омской области сообщает, что одна из самых высокооплачиваемых профессий в сфере сельского хозяйства — тракторист. За такую работу в регионе можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. От претендента требуется лишь наличие водительского удостоверения, как правило, категории В или С. По данным министерства, сейчас таких вакансий в области около 150.