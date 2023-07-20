Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Изображение материала

За работой в деревню. Кому в Омской области готовы платить 100 000 рублей

20 июля 2023, 08:49
Фото: 1MI

Специалистам в Омской области готовы платить 100 000 рублей

В региональном банке вакансий в сфере сельского хозяйства заявлено более 1,6 тысяч свободных рабочих мест.

Министерство труда и социального развития Омской области сообщает, что одна из самых высокооплачиваемых профессий в сфере сельского хозяйства — тракторист. За такую работу в регионе можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. От претендента требуется лишь наличие водительского удостоверения, как правило, категории В или С. По данным министерства, сейчас таких вакансий в области около 150.

В число востребованных профессий входит овощевод. Всего в регионе более 700 вакантных мест. От кандидата требуется владеть технологией выращивания овощей и иметь соответствующий опыт работы. В некоторых случаях важно наличие среднего профессионального образования.

Максимальное вознаграждение за труд агронома в банке вакансий Омской области составляет до 80 тысяч рублей. На должность ждут соискателей с опытом работы и средним или высшим профессиональным образованием.

Однако министерство отмечает, что в большинстве вакансий наличие образования все же не играет роли. Так, например, профессиональное образование не требуется при работе подсобным рабочим, оператором машинного доения, лесорубом, животноводом, водителем, поваром.

Также в сфере сельского хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности заявлено более 200 позиций, по которым работодатели готовы предоставить жилье кандидатам на вакантные должности.

Корпорация МСП на поддержку сельского хозяйства в РФ направила 25 млрд
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Сельское хозяйство#Вакансии#Работа#Омская область
Подпишитесь
Питерской компании одобрили строительство причала в Ленинском округе Омска
Сегодня, 09:58
Омича, зарубившего топором жену и закопавшего останки, отправили в СИЗО на два месяца
Сегодня, 11:00
Пахнет химией. Омичи пожаловались на неприятный запах вблизи предприятия
Сегодня, 10:59
Психоз и паника. В мэрии Омска объяснили, к чему приводит употребление конопли
Сегодня, 06:42
Месяц без услуг. Жильцы дома в центре Омска пожаловались на перебои с горячей водой
Сегодня, 09:13
Важно. Штрафы вырастут в 100 раз. За неявку по повестке в военкомат ждет штраф до 50 тысяч
Сегодня, 09:10