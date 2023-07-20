За работой в деревню. Кому в Омской области готовы платить 100 000 рублей

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
Министерство труда и социального развития Омской области сообщает, что одна из самых высокооплачиваемых профессий в сфере сельского хозяйства — тракторист. За такую работу в регионе можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. От претендента требуется лишь наличие водительского удостоверения, как правило, категории В или С. По данным министерства, сейчас таких вакансий в области около 150.
В число востребованных профессий входит овощевод. Всего в регионе более 700 вакантных мест. От кандидата требуется владеть технологией выращивания овощей и иметь соответствующий опыт работы. В некоторых случаях важно наличие среднего профессионального образования.
Максимальное вознаграждение за труд агронома в банке вакансий Омской области составляет до 80 тысяч рублей. На должность ждут соискателей с опытом работы и средним или высшим профессиональным образованием.
Однако министерство отмечает, что в большинстве вакансий наличие образования все же не играет роли. Так, например, профессиональное образование не требуется при работе подсобным рабочим, оператором машинного доения, лесорубом, животноводом, водителем, поваром.
Также в сфере сельского хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности заявлено более 200 позиций, по которым работодатели готовы предоставить жилье кандидатам на вакантные должности.