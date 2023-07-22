В Омске из-за падения реки в Иртыше на мель села баржа с углем

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Сегодня, 22 июля, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о происшествии на Иртыше. В дневное время на реке села на мель баржа с углем. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.
По словам очевидцев, на помощь судну с грузом прибыли три буксира. По данным Города55, баржа простояла на мели недалеко от затона Речного порта примерно полчаса.
По берегу видно, что вода в Иртыше достаточно сильно упала. Согласно данным сервиса allrivers.info, уровень реки упал до -173 сантиметров от нуля гидропоста. Это антирекорд за последние четыре года. В это время года, как правило, уровень воды в Иртыше на метр выше.
Ранее Город55 писал о появлении на Иртыше большого масляного пятна, которое расплылось по поверхности реки и начало подступать к берегу. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального минприроды.