В Омске из-за падения реки в Иртыше на мель села баржа с углем

По берегу видно, что вода в Иртыше достаточно сильно упала. Согласно данным сервиса allrivers.info, уровень реки упал до -173 сантиметров от нуля гидропоста. Это антирекорд за последние четыре года. В это время года, как правило, уровень воды в Иртыше на метр выше.