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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

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В Омске из-за падения реки в Иртыше на мель села баржа с углем

22 июля 2023, 13:15
Фото: Город55
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Чтобы вытащить судно оттуда, потребовалось несколько тягачей.

Сегодня, 22 июля, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о происшествии на Иртыше. В дневное время на реке села на мель баржа с углем. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

По словам очевидцев, на помощь судну с грузом прибыли три буксира. По данным Города55, баржа простояла на мели недалеко от затона Речного порта примерно полчаса.

Фото: "Инцидент Омск"

По берегу видно, что вода в Иртыше достаточно сильно упала. Согласно данным сервиса allrivers.info, уровень реки упал до -173 сантиметров от нуля гидропоста. Это антирекорд за последние четыре года. В это время года, как правило, уровень воды в Иртыше на метр выше.

Ранее Город55 писал о появлении на Иртыше большого масляного пятна, которое расплылось по поверхности реки и начало подступать к берегу. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального минприроды.

Уже норма. В Омске на Иртыше появилось очередное масляное пятно
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Река Иртыш#Баржа#Мель#Уровень воды в реке
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