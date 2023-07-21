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В омских Нефтяниках на выходные перекроют улицу 22 Апреля, а автобусы пустят в объезд

21 июля 2023, 05:49
Фото: 1MI
Иллюстрация
Там пройдут ремонтные работы на тепловых сетях.

Сегодня, 21 июля, с 20:00 перекроют движение транспорта на улице 22 Апреля в Нефтяниках. Ограничения будут действовать до утра понедельника. На участке пройдет плановый ремонт теплосетей.

В департаменте транспорта администрации Омска рассказали, что автобусы по маршрутам № 69, 323, 335, 421 в сторону проспекта Мира поедут по улицам Энергетиков, Энтузиастов, Нефтезаводская. Подробнее на схеме ниже.

Автобусы по маршруту № 59 с улицы Нефтезаводской проследует на улицу Энтузиастов, затем по улицам Энергетиков, 22 Апреля.

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#Евгений Игишев#Омск#Дороги#Перекрытые дороги#Транспорт#Ремонт водопровода#Ремонт труб#Теплосети#Город#Омская область
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