В омских Нефтяниках на выходные перекроют улицу 22 Апреля, а автобусы пустят в объезд

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Сегодня, 21 июля, с 20:00 перекроют движение транспорта на улице 22 Апреля в Нефтяниках. Ограничения будут действовать до утра понедельника. На участке пройдет плановый ремонт теплосетей.
В департаменте транспорта администрации Омска рассказали, что автобусы по маршрутам № 69, 323, 335, 421 в сторону проспекта Мира поедут по улицам Энергетиков, Энтузиастов, Нефтезаводская. Подробнее на схеме ниже.
Автобусы по маршруту № 59 с улицы Нефтезаводской проследует на улицу Энтузиастов, затем по улицам Энергетиков, 22 Апреля.