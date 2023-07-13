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В Омске обустроят новые остановки общественного транспорта. Где они появятся

13 июля 2023, 05:13
Фото: Город55
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На окраинах Омска за 10 млн обустроят новые остановки общественного транспорта

Завершить работы необходимо до 15 октября 2023 года.

Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило торги на обустройство 10 остановок общественного транспорта в городе. Начальная сумма контракта 9765741,77 рублей.

Новые остановочные пункты появятся в Ленинском, Октябрьском и Советском округах по следующим адресам:

  • Ул. Гашека ООТ Универсам (четная сторона);
  • Ул. Барабинская ООТ ЗТУ по направлению из города;
  • Ул. Барабинская ООТ Охотничья заимка (Деповская);
  • Ул. Барабинская ООТ Переезд по направлению из города;
  • Ул. Кирова ООТ 23 Рабочая;
  • Ул. Кирова ООТ ДК Рубин по направлению из центра города;
  • Ул. 5-я Северная ООТ Улица 5-я Северная в обоих направлениях;
  • Ул. Губкина ООТ Завод Минвата в направлении ул. Комбинатская;
  • Ул. Губкина ООТ ТЭЦ 3 в направлении ул. Комбинатская;
  • Ул. Нефтезаводская ООТ Нефтехимавтоматика в обоих направлениях;
  • Ул. Нефтезаводская ООТ МПТАП-7 в обоих направлениях.
Эскиз остановкиЭскиз остановки
Эскиз остановки
Фото: Администрация Омска

Завершить установку остановочных пунктов нужно до 15 октября 2023 года. Подрядчика планируют выбрать 21 июля.

Ранее Город55 писал о начале ремонтных работ по улице Думской. ООО «СФ Континент» полностью обновит здесь асфальт, уберет старые бордюрные камни и на их место поставит гранитные бордюры.

Омичам рассказали, когда остановку «Дворец бракосочетания» вернут на прежнее место
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#Юлия Истомина#Остановка#УДХБ#Подрядчик#Благоустройство#Дороги#Общество#Город#Новости#Омск
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