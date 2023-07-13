В Омске обустроят новые остановки общественного транспорта. Где они появятся

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило торги на обустройство 10 остановок общественного транспорта в городе. Начальная сумма контракта 9765741,77 рублей.
Новые остановочные пункты появятся в Ленинском, Октябрьском и Советском округах по следующим адресам:
Завершить установку остановочных пунктов нужно до 15 октября 2023 года. Подрядчика планируют выбрать 21 июля.
Ранее Город55 писал о начале ремонтных работ по улице Думской. ООО «СФ Континент» полностью обновит здесь асфальт, уберет старые бордюрные камни и на их место поставит гранитные бордюры.