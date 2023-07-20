Владелец «Сладуницы» собрался реконструировать в Омске здания по улице Звездова

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Городу55 стало известно, что индивидуальному предпринимателю и владельцу «Сладуницы» Игорю Шестакову одобрили реконструкцию комплекса производственных зданий в Центральном округе Омска. Речь идет о помещениях, расположенных по улице Звездова на земельных участках, которые имеют кадастровые номера 55:36:120101:10094 и 55:36:120101:10095.
Проект реконструкции получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис». Разработкой проектной документации занималось ЗАО «Омскстройпроект», гендиректором которого с 2005 года является Светлана Гоненко.
Реконструировать производственные здания по улице Звездова будет Игорь Шестаков — учредитель ООО «Сладуница». Компания изготавливает шоколад и другие кондитерские изделия. В прошлом году выручка кондитерской компании составила 2,3 млрд рублей, увеличившись на 22%. Чистая прибыль по итогам 2022-го тоже подросла на 69% до 124,5 млн рублей.
Напомним, что в начале этого года у омских кондитеров появились новые товарные знаки — «Рожки-единорожки» и «Паинька». Их зарегистрировала Юлия Шестакова. Право использования товарных знаков закреплено за ней на 10 лет.