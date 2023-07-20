Владелец «Сладуницы» собрался реконструировать в Омске здания по улице Звездова

Реконструировать производственные здания по улице Звездова будет Игорь Шестаков — учредитель ООО «Сладуница». Компания изготавливает шоколад и другие кондитерские изделия. В прошлом году выручка кондитерской компании составила 2,3 млрд рублей, увеличившись на 22%. Чистая прибыль по итогам 2022-го тоже подросла на 69% до 124,5 млн рублей.