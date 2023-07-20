Лифантьев: Абрамченко высоко оценила роль общественного контроля за экологией в Омске

Абрамченко выразила заинтересованность в том, чтобы поддерживать омских активистов в борьбе за экологию. Также вице-премьер спросила, на каком этапе находится рекультивация одной из самых старых свалок в городе — «Центральная». Работы ее ликвидации должны закончить уже в 2023 году. На месте свалки будут высажены порядка 1 400 молодых сосен. Еще три свалки в черте города планируется ликвидировать в следующем году.