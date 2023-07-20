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Лифантьев: Абрамченко высоко оценила роль общественного контроля за экологией в Омске

20 июля 2023, 07:33
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Вице-премьер уже не первый раз бывает в городе.

Вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко в прошлом месяце посетила Омскую область с рабочим визитом. Член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев рассказал, на чем акцентировала внимание федеральная гостья.

«В частности, она отметила, что в Омске к вопросам экологии подходят не формально. И общественники, и что важно — правительство Омской области действительно хотят, чтобы жители ощутили позитивные изменения, поэтому контролируют не только сокращение экологического воздействия, но и реагируют на настроения омичей в социальных сетях. Такой подход непрерывного взаимодействия и учета мнения горожан помогает выстраивать конструктивные отношения», — рассказал Лифантьев изданию «Коммерческие вести».

Абрамченко выразила заинтересованность в том, чтобы поддерживать омских активистов в борьбе за экологию. Также вице-премьер спросила, на каком этапе находится рекультивация одной из самых старых свалок в городе — «Центральная». Работы ее ликвидации должны закончить уже в 2023 году. На месте свалки будут высажены порядка 1 400 молодых сосен. Еще три свалки в черте города планируется ликвидировать в следующем году.

Помимо этого, правительственная делегация посетила достраиваемый комплекс «Биосфера» на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти». Благодаря очистному сооружению необходимая в производстве вода используется в замкнутом контуре.

Напомним, что Виктория Абрамченко курирует национальный проект «Экология». Вице-премьер регулярно посещает Омск и отмечает, что местные власти и представители бизнес-сообщества нацелены на поддержание окружающей среды в области.

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#Новости#Омск#Омская область#Экология#Общество#ОНПЗ#Нацпроект#Виктория Абрамченко#Владимир Лифантьев#Алина Ясинская
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