Вице-премьер РФ Абрамченко оценила вклад ОНПЗ в реализацию проекта «Чистый воздух»

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Инвестиции «Газпром нефти» в строительство уникального не только для Омской области, но и для России комплекса составляют 28 млрд рублей. Проект является частью мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Благодаря «Биосфере» Омский НПЗ «Газпром нефти» обеспечит очистку всех промышленных стоков с эффективностью в 100%, перейдет на практически замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит объем использования речной воды. Строительство «Биосферы» должно завершиться в 2023 году.
Отмечается, что технологии биологической очистки «Биосферы» были разработаны российскими специалистами. Такие технологии включают современную многоступенчатую систему очистки: механическую, физико-химическую, биологическую, а также угольную фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом.
Виктория Абрамченко вместе с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко также оценила работу по реализации другого проекта «Чистого воздуха» — автоматизированной системы мониторинга воздуха, созданной «Газпром нефтью». Система мониторинга охватывает ряд ключевых объектов ОНПЗ. Установленные на них датчики экологического контроля всю полученную информацию передают напрямую в природоохранные ведомства.
«Газпром нефть» является чемпионом по проекту «Чистый воздух» не только на территории Омской области, а вообще во всех городах действия проекта. Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую Омский НПЗ берет из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления. 28 миллиардов рублей инвестировано «Газпром нефтью» в такие современные очистные сооружения. Это очень важный капиталоемкий и экологический проект. Я, честно скажу, такого не видела еще нигде в стране», — подчеркнула Виктория Абрамченко.
«Омский НПЗ является первопроходцем в вопросах внедрения современных природосберегающих технологий. Предприятие первым в регионе запустило прямую передачу экологических данных с промышленных объектов в природоохранные ведомства через автоматизированную систему мониторинга воздуха. Сейчас ОНПЗ завершает крупнейший природоохранный проект в регионе — строительство инновационного комплекса водоочистки „Биосфера“. Новый объект поможет сократить потребление речной воды и сберечь водные ресурсы Иртыша. Обширный опыт ОНПЗ в обеспечении экологической безопасности — ориентир для всех промышленных предприятий Омской области», — сообщил Виталий Хоценко по итогам объезда предприятий.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский напомнил, что «Газпром нефть» продолжает модернизацию Омского НПЗ с 2008 года, что позволяет ежегодно снижать нагрузку на омский воздух.
«Сегодня предприятие — это ключевой российский производитель бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Еще на старте модернизации перед нами стояла задача повышения операционной эффективности и последовательного снижения общего воздействия производства на окружающую среду. Благодаря современным технологиям Омский НПЗ выходит на рекордные показатели переработки нефти и улучшает экологические показатели — воздействие сокращено уже на 40%, а к 2025 году снизится еще на 25%», — сказал Олег Белявский.