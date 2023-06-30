Вице-премьер РФ Абрамченко оценила вклад ОНПЗ в реализацию проекта «Чистый воздух»

Инвестиции «Газпром нефти» в строительство уникального не только для Омской области, но и для России комплекса составляют 28 млрд рублей. Проект является частью мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Благодаря «Биосфере» Омский НПЗ «Газпром нефти» обеспечит очистку всех промышленных стоков с эффективностью в 100%, перейдет на практически замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит объем использования речной воды. Строительство «Биосферы» должно завершиться в 2023 году.