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Омское УМВД ищет арендатора для собственной столовой почти за 2 млн рублей

16 июля 2023, 05:51
Фото: 1MI
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В Омске ищут поставщика еды в столовую МВД

Срок договора аренды — три года.

Управление министерства внутренних дел РФ по Омской области проводит электронный аукцион. Цель — определить арендатора столовой, чтобы оказывать услуги общественного питания для сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников УМВД.

Предмет аренды — помещения на первом этаже здания №2 по улице Ленина. Общая площадь — почти 372 квадратных метра. Также победитель торгов получит в пользование оборудование и инвентарь.

Договор планируется заключить на три года. Начальная цена — 1 768 000 рублей. Арендатору предстоит обеспечивать прохождение медосмотра персоналу. Также важно использовать для приготовления безопасные продукты по ГОСТ или ТУ. Продажа алкоголя, пива и сигарет запрещена.

Торги проведут 2 августа 2023 года.

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#Мвд#Полиция#Аренда#Аукцион#Торги#Новости#Омск
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