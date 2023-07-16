Омское УМВД ищет арендатора для собственной столовой почти за 2 млн рублей

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Управление министерства внутренних дел РФ по Омской области проводит электронный аукцион. Цель — определить арендатора столовой, чтобы оказывать услуги общественного питания для сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников УМВД.
Предмет аренды — помещения на первом этаже здания №2 по улице Ленина. Общая площадь — почти 372 квадратных метра. Также победитель торгов получит в пользование оборудование и инвентарь.
Договор планируется заключить на три года. Начальная цена — 1 768 000 рублей. Арендатору предстоит обеспечивать прохождение медосмотра персоналу. Также важно использовать для приготовления безопасные продукты по ГОСТ или ТУ. Продажа алкоголя, пива и сигарет запрещена.
Торги проведут 2 августа 2023 года.