Омское УМВД ищет арендатора для собственной столовой почти за 2 млн рублей

Договор планируется заключить на три года. Начальная цена — 1 768 000 рублей. Арендатору предстоит обеспечивать прохождение медосмотра персоналу. Также важно использовать для приготовления безопасные продукты по ГОСТ или ТУ. Продажа алкоголя, пива и сигарет запрещена.