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В Омске продают бывшую столовую нескольких заводов за 116 млн рублей

27 октября 12:15
Фото: скриншот, Российский аукционный дом
Банк «Траст» продает здание, которое успело побывать в распоряжении Омского электротехнического завода им. Карла Маркса и ПАО «Сатурн», потом ставшее столовой и пристанищем программистов.

На сайте Российского аукционного дома появилось сообщение о продаже здания по адресу: пр. Маркса, д. 41.

Офисно-складской комплекс находится на юге заводской территории, около трамвайных путей. Сейчас он пустует, и собственник решил выставить его на торги.

В советские годы там обедали заводчане, там же был склад и картофелехранилище. В начале 2000-х фасад столовой облагородили кирпичом и стали сдавать в аренду под офисы. Теперь собственником комплекса оказался банк «Траст».

Начальная цена лота 116,2 млн рублей. Основа лота — само трехэтажное здание столовой площадью 4651,1 кв.м, переделанное под офисный центр. Но к нему прилагаются:

  • Участок земли площадью в гектар, подходящий для нежилого общественного строительства;
  • Бывший корпус картофелехранилища площадью 576,1кв.м;
  • Здание склада площадью 96,1 кв.м;
  • Трансформаторная подстанция.

Комплексу требуется ремонт теплотрассы, состояние складов продавец охарактеризовал как удовлетворительное. Строилось все это в 70-е годы.

#Город#Новости#Омск#Завод#Сатурн#Здание#Аукцион#Продажа участка#Дарья Зыкова
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