В Омске продают бывшую столовую нескольких заводов за 116 млн рублей

На сайте Российского аукционного дома появилось сообщение о продаже здания по адресу: пр. Маркса, д. 41.
Офисно-складской комплекс находится на юге заводской территории, около трамвайных путей. Сейчас он пустует, и собственник решил выставить его на торги.
В советские годы там обедали заводчане, там же был склад и картофелехранилище. В начале 2000-х фасад столовой облагородили кирпичом и стали сдавать в аренду под офисы. Теперь собственником комплекса оказался банк «Траст».
Начальная цена лота 116,2 млн рублей. Основа лота — само трехэтажное здание столовой площадью 4651,1 кв.м, переделанное под офисный центр. Но к нему прилагаются:
Комплексу требуется ремонт теплотрассы, состояние складов продавец охарактеризовал как удовлетворительное. Строилось все это в 70-е годы.