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Виталий Хоценко проверил строительство газопровода-отвода и ГРС-29 в Омской области

15 июля 2023, 05:39
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Объект позволит газифицировать Азовский и Омский районы и увеличить пропускную способность газа для жителей двух округов города.

Врио губернатора Виталий Хоценко 15 июля проверил, как ведется строительство газопровода отвода и ГРС-29 в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

При строительстве газопровода-отвода использовали отечественные материалы, в частности высокопрочные стальные трубы с усиленной изоляцией. Работы на газопроводе-связке от газораспределительной станции до сетей газораспределения Омска уже завершены.

По словам врио губернатора, объект позволит обеспечить газом Омский и Азовский районы и увеличить пропускную способность для Кировского и Ленинского городских округов.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области
«Сейчас устанавливают систему связи, автоматику, также благоустраивают территории и подъездные дороги. Газификацию Омской области продолжаем» — отметил Хоценко.

Готовность объекта составляет 87%. Уже завершились испытания технологических трубопроводов газораспределительной станции, и рабочие готовятся к испытаниям линейной части газопровода-отвода.

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#Юлия Истомина#Газ#Газопровод#Строительство#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Общество#Новости#Омск#Омская область#Азовский район#Омский район
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