Виталий Хоценко проверил строительство газопровода-отвода и ГРС-29 в Омской области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Врио губернатора Виталий Хоценко 15 июля проверил, как ведется строительство газопровода отвода и ГРС-29 в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.
При строительстве газопровода-отвода использовали отечественные материалы, в частности высокопрочные стальные трубы с усиленной изоляцией. Работы на газопроводе-связке от газораспределительной станции до сетей газораспределения Омска уже завершены.
По словам врио губернатора, объект позволит обеспечить газом Омский и Азовский районы и увеличить пропускную способность для Кировского и Ленинского городских округов.
«Сейчас устанавливают систему связи, автоматику, также благоустраивают территории и подъездные дороги. Газификацию Омской области продолжаем» — отметил Хоценко.
Готовность объекта составляет 87%. Уже завершились испытания технологических трубопроводов газораспределительной станции, и рабочие готовятся к испытаниям линейной части газопровода-отвода.