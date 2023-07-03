Омичам рассказали, кто имеет право на льготы при догазификации

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Омской области 6 льготных категорий получат до 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования и работы по догазификации на участке. Подробности сегодня, 3 июля, рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
«Субсидия распространяется на участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий и членов их семей, а также на многодетные и малоимущее семьи. Также 29 льготных категорий могут получить компенсацию до 130 тысяч рублей. Это участники СВО, работники бюджетной сферы, многодетные семьи, пенсионеры и другие», — сообщил глава региона.
Всего на программу догазификации в Омской области выделили 78 миллионов рублей.
Субсидия и компенсация на догазификацию носят заявительный характер, документы можно подать в МФЦ.