В Омске вакантны должности мирового судьи и председателя Куйбышевского райсуда

Напомним, что 13 июля президент Владимир Путин назначил трех новых судей в районные суды города. В Куйбышевского райсуде будет работать Ольга Васильченко, а в Октябрьском райсуде — Анна Савкина и Евгения Токарева. Срок их полномочий составляет 6 лет.