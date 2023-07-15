В Омске вакантны должности мирового судьи и председателя Куйбышевского райсуда

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Квалификационная коллегия судей Омской области 14 июля объявила о вакантных должностях. Ищут кандидатов на должности судьи Куйбышевского районного суда и мирового судьи судебного участка № 89 в Куйбышевского судебного района г. Омска.
Заявления и документы на вакантные должности принимают до 14 августа включительно.
Напомним, что 13 июля президент Владимир Путин назначил трех новых судей в районные суды города. В Куйбышевского райсуде будет работать Ольга Васильченко, а в Октябрьском райсуде — Анна Савкина и Евгения Токарева. Срок их полномочий составляет 6 лет.
В Куйбышевском райсуде Омска должность стала вакантной после внезапного ухода судьи Марии Подвязниковой. Она проработала на этом месте пять лет.