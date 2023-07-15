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В Омске вакантны должности мирового судьи и председателя Куйбышевского райсуда

15 июля 2023, 04:08
Фото: 1MI
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Заявления и документы от кандидатов принимают до 14 августа.

Квалификационная коллегия судей Омской области 14 июля объявила о вакантных должностях. Ищут кандидатов на должности судьи Куйбышевского районного суда и мирового судьи судебного участка № 89 в Куйбышевского судебного района г. Омска.

Заявления и документы на вакантные должности принимают до 14 августа включительно.

Напомним, что 13 июля президент Владимир Путин назначил трех новых судей в районные суды города. В Куйбышевского райсуде будет работать Ольга Васильченко, а в Октябрьском райсуде — Анна Савкина и Евгения Токарева. Срок их полномочий составляет 6 лет.

В Куйбышевском райсуде Омска должность стала вакантной после внезапного ухода судьи Марии Подвязниковой. Она проработала на этом месте пять лет.

Сроком на 6 лет. В Омске назначили трех новых судей
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#Мировые судьи#Суд#Судья#Квалификационная коллегия судей#Кандидаты#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Юлия Истомина
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