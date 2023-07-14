Сроком на 6 лет. В Омске назначили трех новый судей

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
В Омске назначили трех новый судей. Соответствующий указ накануне, 13 июля, подписал президент России Владимир Путин.
В Куйбышевском районном суде назначение получила Ольга Васильченко, а в Октябрьском районном суде — Анна Савкина и Евгения Токарева.
Отметим, что согласно указу, срок полномочий судей составляет 6 лет.
Ранее Город55 сообщал, что из Куйбышевского райсуда Омска внезапно ушла судья Мария Подвязникова, проработавшая в должности судьи всего пять лет. Вместе с ней покинула пост мирового судьи участка № 95 в Центральном судебном района Омска Наталья Шефлер. Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила итоги последнего заседания, где рассматривались их прошения об отставке.