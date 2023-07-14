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Сроком на 6 лет. В Омске назначили трех новый судей

14 июля 2023, 03:30
Фото: 1MI
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В двух районных судах Омска назначили трех новых судей

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации.

В Омске назначили трех новый судей. Соответствующий указ накануне, 13 июля, подписал президент России Владимир Путин.

В Куйбышевском районном суде назначение получила Ольга Васильченко, а в Октябрьском районном суде — Анна Савкина и Евгения Токарева.

Отметим, что согласно указу, срок полномочий судей составляет 6 лет.

Ранее Город55 сообщал, что из Куйбышевского райсуда Омска внезапно ушла судья Мария Подвязникова, проработавшая в должности судьи всего пять лет. Вместе с ней покинула пост мирового судьи участка № 95 в Центральном судебном района Омска Наталья Шефлер. Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила итоги последнего заседания, где рассматривались их прошения об отставке.

Внезапно. В Омске Куйбышевский райсуд остался без судьи
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#Судья#Назначение#Назначение судей#Владимир Путин#Указ#Указ президента#Суд#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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