Сроком на 6 лет. В Омске назначили трех новый судей

Ранее Город55 сообщал, что из Куйбышевского райсуда Омска внезапно ушла судья Мария Подвязникова, проработавшая в должности судьи всего пять лет. Вместе с ней покинула пост мирового судьи участка № 95 в Центральном судебном района Омска Наталья Шефлер. Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила итоги последнего заседания, где рассматривались их прошения об отставке.