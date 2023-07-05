Внезапно. В Омске Куйбышевский райсуд остался без судьи

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:01
Из Куйбышевского районного суда ушла Мария Подвязникова, проработавшая в должности судьи всего пять лет. Вместе с ней покинула пост мирового судьи участка № 95 в Центральном судебном района Омска Наталья Шефлер. Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила итоги последнего заседания, где рассматривались их прошения об отставке.
Коллегия собиралась в понедельник, 3 июля. На заседании также была проведена аттестация судей и присвоены квалификационные классы шести судьям. По итогу заявления об отставке были приняты. Мария Подвязникова и Наталья Шефлер освобождены от служебных обязанностей и не работают в прежних должностях с 3 июля.
Кроме того, квалификационная коллегия судей региона дала рекомендации на замещение вакантных должностей судей. Так Мариям Шаленова, по мнению членов заседания, подходит на пост мирового судьи судебного участка № 89 в Куйбышевском судебном районе. Елену Фарафонову же они посоветовали в качестве мирового судьи судебного участка № 71 в Октябрьском судебном районе.
Ранее Город55 сообщал, что судьей Омского областного суда стал Евгений Карев. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в середине прошлого месяца. Кроме того, изменения произошли в Куйбышевском и Советском райсудах.