Внезапно. В Омске Куйбышевский райсуд остался без судьи

Коллегия собиралась в понедельник, 3 июля. На заседании также была проведена аттестация судей и присвоены квалификационные классы шести судьям. По итогу заявления об отставке были приняты. Мария Подвязникова и Наталья Шефлер освобождены от служебных обязанностей и не работают в прежних должностях с 3 июля.