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Квалификационная коллегия судей

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2024
В Омской области ищут полтора десятка судей
19 августа, 06:23
2023
В Омске вакантны должности мирового судьи и председателя Куйбышевского райсуда
Заявления и документы от кандидатов принимают до 14 августа.
15 июля 2023, 04:08
Судьи уходят. Квалификационная коллегия Омской области отправила в отставку 3 судей
Одного омского судью в отставку отправила коллегия, еще двое ушли по собственному желанию.
4 марта 2023, 07:53
2022
Омской судье отказались продлевать полномочия даже после жалобы в ВККС
Полномочия не продлили. Высшая комиссия не вернула омской судье работу. Жалобу ВККС рассмотрели, но остались согласны с омской коллегией.
29 ноября 2022, 11:29

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