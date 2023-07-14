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В Омской области появится специальный совет для улучшения качества жизни населения

14 июля 2023, 04:02
Фото: Midjourney
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Председателем совета стал врио губернатора Виталий Хоценко.

В Омской области решили создать совет при губернаторе по улучшению качества жизни населения региона. Соответствующий указ подписал 13 июля врио губернатора Виталий Хоценко. В силу документ вступает с 1 января 2024 года.

Совещательный орган создан в «целях повышения уровня удовлетворенности жителей Омской области качеством услуг в социальной сфере». Как следует из документа, члены нового совета будут заниматься несколькими задачами:

  • Рассматривать приоритетные проекты в соцсфере и результаты их реализации;
  • Рассматривать и корректировать стратегию развития соцсферы региона, планы и отчеты о ее реализации;
  • Подготавливать предложения по совершенствованию нормативной правовой базы Омской области в соцсфере;
  • Анализировать результаты рейтинга качества жизни, формируемого «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов», подготавливать предложения, которые смогли бы улучшить позиции региона в этом рейтинге;
  • Давать рекомендации по выбору жизненных ситуаций для дальнейшей проработки в рамках института региональных сервисных уполномоченных;
  • Содействовать внедрению в Омской области регионального социального стандарта.

Улучшением жизни жителей Омской области будет заниматься врио губернатора Виталий Хоценко: он возглавил новый совет. Его заместителем стал министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

На постоянной основе в совет также будут входить зампред правительства Омской области Олег Заремба, министр образования Иван Кротт, замминистра сельского хозяйства Лариса Машинская, министр здравоохранения Александр Мураховский, министр экономики Анна Негодуйко, министр промышленности Андрей Посаженников, замминистра природы Александр Сердюков.

Еще 13 человек могут приглашать к работе совета по согласованию. Среди них руководители общественных организаций и союзов, представляющих интересы различных групп населения.

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#Развитие#Социальная политика#Указ#Врио губернатора Омской области#Помощь населению#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск#Омская область#Юлия Истомина
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