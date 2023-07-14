В Омской области появится специальный совет для улучшения качества жизни населения

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:38
В Омской области решили создать совет при губернаторе по улучшению качества жизни населения региона. Соответствующий указ подписал 13 июля врио губернатора Виталий Хоценко. В силу документ вступает с 1 января 2024 года.
Совещательный орган создан в «целях повышения уровня удовлетворенности жителей Омской области качеством услуг в социальной сфере». Как следует из документа, члены нового совета будут заниматься несколькими задачами:
Улучшением жизни жителей Омской области будет заниматься врио губернатора Виталий Хоценко: он возглавил новый совет. Его заместителем стал министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.
На постоянной основе в совет также будут входить зампред правительства Омской области Олег Заремба, министр образования Иван Кротт, замминистра сельского хозяйства Лариса Машинская, министр здравоохранения Александр Мураховский, министр экономики Анна Негодуйко, министр промышленности Андрей Посаженников, замминистра природы Александр Сердюков.
Еще 13 человек могут приглашать к работе совета по согласованию. Среди них руководители общественных организаций и союзов, представляющих интересы различных групп населения.