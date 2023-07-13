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Хоценко рассказал о мерах поддержки омских учителей и преподавателей

13 июля 2023, 07:27
Фото: 1MI
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В 2022 году к работе в образовательных учреждениях приступили 800 молодых специалистов.

Врио губернатора Омской области сообщил, что поручил министерству образования и министерству финансов расширить меры поддержки для учителей и преподавателей. Виталий Хоценко сегодня, 13 июля, выступил в Законодательном собрании с докладом об итогах работы за 2022 год.

«2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В прошлом году приступили к работе более 800 молодых педагогов. Сегодня каждый четвертый учитель младше 35 лет. Считаю, что это очень правильно», — отметил Виталий Хоценко.

Ранее Город55 сообщал, о нехватке педагогов в школах Омска. Наиболее остро дефицит ощущается среди учителей начальных классов — в середине июня для специалистов было открыто 140 вакансий. Выпускники педагогических вузов не охотно идут работать в школы. Основная причина — низкая зарплата.

Кадровый дефицит. Чем обернется нехватка педагогов в омских школах
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#Евгений Игишев#Учителя#Зарплата#Педагог#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Общество#Образование#Омск#Омская область
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