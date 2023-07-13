Хоценко рассказал о мерах поддержки омских учителей и преподавателей

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Врио губернатора Омской области сообщил, что поручил министерству образования и министерству финансов расширить меры поддержки для учителей и преподавателей. Виталий Хоценко сегодня, 13 июля, выступил в Законодательном собрании с докладом об итогах работы за 2022 год.
«2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В прошлом году приступили к работе более 800 молодых педагогов. Сегодня каждый четвертый учитель младше 35 лет. Считаю, что это очень правильно», — отметил Виталий Хоценко.
Ранее Город55 сообщал, о нехватке педагогов в школах Омска. Наиболее остро дефицит ощущается среди учителей начальных классов — в середине июня для специалистов было открыто 140 вакансий. Выпускники педагогических вузов не охотно идут работать в школы. Основная причина — низкая зарплата.