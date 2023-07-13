Хоценко рассказал о мерах поддержки омских учителей и преподавателей

Врио губернатора Омской области сообщил, что поручил министерству образования и министерству финансов расширить меры поддержки для учителей и преподавателей. Виталий Хоценко сегодня, 13 июля, выступил в Законодательном собрании с докладом об итогах работы за 2022 год.