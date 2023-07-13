Стройте новые маршруты. В Омске почти на месяц запретят проезд по Степной и Чкалова

Помимо этого с 08:00 15 июля до 20:00 9 августа будет недоступен один из участков дороги по улице Степной. Транспортные средства не смогут проехать между жилыми домами № 110 и № 120. Запрет вводят на период с 08:00 15 июля до 20:00 9 августа для проведения ремонтных работ.