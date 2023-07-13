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Стройте новые маршруты. В Омске почти на месяц запретят проезд по Степной и Чкалова

13 июля 2023, 09:32
Фото: Город55
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В Омске почти на месяц запретят проезд по улицам Степной и Чкалова

Это необходимо для проведения ремонта.

В пресс-службе администрации Омска рассказали об очередных перекрытиях дорог в областном центре. Так, для проведения ремонта на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей запретят проезд по улице Чкалова. Ограничение вводят на участке в районе жилого дома № 89. Движение запретят с 08:00 10 августа до 20:00 31 августа.

«Необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности», — отметили в мэрии.
Фото: пресс-центр администрации Омска

Помимо этого с 08:00 15 июля до 20:00 9 августа будет недоступен один из участков дороги по улице Степной. Транспортные средства не смогут проехать между жилыми домами № 110 и № 120. Запрет вводят на период с 08:00 15 июля до 20:00 9 августа для проведения ремонтных работ.

Добавим, что ограничение также будет действовать на улице 22 Апреля. С 20:00 21 июля до 06:00 24 июля омские автомобилисты не смогут ездить на участке от торгового павильона № 28/4б по улице Нефтезаводской до жилого дома № 30 по улице Нефтезаводской.

В Нефтяниках омским автомобилистам временно запретят ездить по улице 22 Апреля
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#Алина Ясинская#Транспорт#Город#Новости#Омск#Перекрытие дорог#Перекрыто движение
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