Стройте новые маршруты. В Омске почти на месяц запретят проезд по Степной и Чкалова

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В пресс-службе администрации Омска рассказали об очередных перекрытиях дорог в областном центре. Так, для проведения ремонта на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей запретят проезд по улице Чкалова. Ограничение вводят на участке в районе жилого дома № 89. Движение запретят с 08:00 10 августа до 20:00 31 августа.
«Необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности», — отметили в мэрии.
Помимо этого с 08:00 15 июля до 20:00 9 августа будет недоступен один из участков дороги по улице Степной. Транспортные средства не смогут проехать между жилыми домами № 110 и № 120. Запрет вводят на период с 08:00 15 июля до 20:00 9 августа для проведения ремонтных работ.
Добавим, что ограничение также будет действовать на улице 22 Апреля. С 20:00 21 июля до 06:00 24 июля омские автомобилисты не смогут ездить на участке от торгового павильона № 28/4б по улице Нефтезаводской до жилого дома № 30 по улице Нефтезаводской.