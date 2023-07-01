В Нефтяниках омским автомобилистам временно запретят ездить по улице 22 Апреля

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В администрации Омска сообщили о перекрытии дороги в Советском округе. Один из участков будет недоступен для движения на период ремонтных работ. Ограничение вводят на улице 22 Апреля на два дня.
Запрет будет действовать с 20:00 21 июля до 06:00 24 июля на участке от торгового павильона № 28/4б по улице Нефтезаводской до жилого дома № 30 по улице Нефтезаводской. Здесь работники «Омских распределительных тепловых сетей» планируют ремонт на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей.
В пресс-центре мэрии уточнили, что на территории поставят соответствующие дорожные знаки. Также на улице будет работать регулировщик.
Ранее Город55 писал о том, что члены областного правительства думают над новым местом для проведения массовых гуляний в Омске. Из-за перекрытия Соборной площади и прилегающих к ней улиц в городе летом часто возникают пробки.