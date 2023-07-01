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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

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В Нефтяниках омским автомобилистам временно запретят ездить по улице 22 Апреля

1 июля 2023, 11:09
Фото: Город55
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Ограничение вводят на одном из участков, где будет проводиться ремонт.

В администрации Омска сообщили о перекрытии дороги в Советском округе. Один из участков будет недоступен для движения на период ремонтных работ. Ограничение вводят на улице 22 Апреля на два дня.

Запрет будет действовать с 20:00 21 июля до 06:00 24 июля на участке от торгового павильона № 28/4б по улице Нефтезаводской до жилого дома № 30 по улице Нефтезаводской. Здесь работники «Омских распределительных тепловых сетей» планируют ремонт на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей.

В пресс-центре мэрии уточнили, что на территории поставят соответствующие дорожные знаки. Также на улице будет работать регулировщик.

Ранее Город55 писал о том, что члены областного правительства думают над новым местом для проведения массовых гуляний в Омске. Из-за перекрытия Соборной площади и прилегающих к ней улиц в городе летом часто возникают пробки.

Массовые мероприятия в Омске перенесут с Соборной площади из-за пробок
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#Алина Ясинская#Перекрытие дорог#Перекрытие улиц#Ремонт#Новости#Омск#Транспорт#Город
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