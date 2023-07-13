Банк ВТБ угрожает банкротством одному из крупнейших торговцев топливом в Омске

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Банк ВТБ заявил о намерении добиваться признания несостоятельным должником омского бизнесмена Алексея Игнатьева. Согласно опубликованному официальному сообщению, банк готов подать заявление в Арбитражный суд Омской области.
Игнатьев руководит целым рядом зарегистрированных в Омске фирм, самая крупная из которых — ООО «Максима» со специализацией «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Доходы «Максимы» за 2021 год превысили 2 млрд рублей, а вот в 2022 году сократились до 30 млн. Эта фирма является фигурантом дела о банкротстве, начавшегося после заявлений все того же ВТБ, а также Налоговой службы, самой «Максимы» и ряда частных компаний.
Стоит отметить, что заявления о намерениях, подобные тому, которое сделал банк, далеко не всегда приводят к банкротству: часто это всего лишь попытка надавить на должника. Однако в случае с Игнатьевым и его бизнес-активами дело уже зашло достаточно далеко.