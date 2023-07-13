Банк ВТБ угрожает банкротством одному из крупнейших торговцев топливом в Омске

Игнатьев руководит целым рядом зарегистрированных в Омске фирм, самая крупная из которых — ООО «Максима» со специализацией «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Доходы «Максимы» за 2021 год превысили 2 млрд рублей, а вот в 2022 году сократились до 30 млн. Эта фирма является фигурантом дела о банкротстве, начавшегося после заявлений все того же ВТБ, а также Налоговой службы, самой «Максимы» и ряда частных компаний.