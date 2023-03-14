Суд отложил дело о самобанкротстве одного из крупнейших торговцев топливом в Омске

ООО «Компания „Максима“ еще в январе обратилось в арбитражный суд, чтобы добиться признания себя несостоятельным должником. Тогда выяснилось, что к документу не прилагаются квитанция об уплате госпошлины и уведомления об отправке копий кредиторам компании и в налоговую службу. „Максима“ получила время, чтобы дослать необходимое, но теперь выяснилось, что нужных документов в суде все еще нет. В результате было принято новое определение „о продлении срока оставления требования без движения“.