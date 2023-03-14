Суд отложил дело о самобанкротстве одного из крупнейших торговцев топливом в Омске

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
ООО «Компания „Максима“ еще в январе обратилось в арбитражный суд, чтобы добиться признания себя несостоятельным должником. Тогда выяснилось, что к документу не прилагаются квитанция об уплате госпошлины и уведомления об отправке копий кредиторам компании и в налоговую службу. „Максима“ получила время, чтобы дослать необходимое, но теперь выяснилось, что нужных документов в суде все еще нет. В результате было принято новое определение „о продлении срока оставления требования без движения“.
Стоит уточнить, что за два дня до «Максимы» в суд с требованием обанкротить эту фирму обратилось ООО «Юнигаз». Еще через неделю такое же требование подал банк ВТБ, а 2 марта — Налоговая служба. К заявлению «Юнигаза» тоже не были приложены все необходимые документы, но эта фирма исправилась, а вот «Максима» — нет.
«Если суд принял одно заявление о признании должника банкротом (возбудил дело о
банкротстве), — говорится в судебном определении, — то все аналогичные заявления, поступившие позже первого заявления, принимаются судом как заявления о вступлении в то же дело о банкротстве».
Это означает, например, что заминка с заявлением «Максимы» тормозит все дело о банкротстве этой компании, включая удовлетворение требований ВТБ и налоговиков.
Напомним: «Максима» является одной из крупнейших фирм Омска, торгующих топливом. Ее доход за 2021 год превысил 2 млрд рублей. До 2020 года компания принадлежала предпринимателю Алексею Игнатьеву, сейчас единственный владелец и по совместительству директор «Максимы» — Юрий Белецкий.
«Юнигаз» работает на том же рынке, но торгует в розницу («Максима» — оптовик). Интересно, что бывший владелец «Юнигаза» Виталий Моляка связан с целым рядом бизнес-активов, среди учредителей которых числится Алексей Игнатьев (ООО «Агат», «Сапфир», «Малахит», «Оникс», «Лазурит», «Яшма»). Все эти фирмы занимаются «арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом».