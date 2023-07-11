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Новый министр, режим ЧС и загрязнение воздуха. Омск сегодня

11 июля 2023, 13:51
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. Главой омского минцифры стал выходец из правительства ДНР Денис Цуканов

Документы о назначении Цуканова главой министерства цифрового развития и связи уже подписаны. Новый член правительства также станет зампредседателя. Цуканова прочили в команду к Хоценко еще весной. В середине мае этого года он покинул главенствующий пост в ДНР. Вместе с ним ушел в отставку первый зампредседателя правительства ДНР Рустам Мингазов.

Бывшие коллеги. Главой омского минцифры стал выходец из правительства ДНР
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Новость №2. В Омской области ввели режим ЧС из-за жары

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Поводом для этого послужило опасное агрометеорологическое явление — суховей. Его зафиксировали в Русско-Полянском, Таврическом и Черлакском районах с 1 по 3 июля. В этот период температура воздуха повышалась до +26… +35 градусов, а скорость ветра достигала 7-13 м/c. Из-за опасного явления посевы сельскохозяйственных культур погибли на площади более 100 гектаров. В ближайшие дни воздух днем будет прогреваться до + 40 градусов.

В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары
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Новость №3. В Советском округе Омска взяли пробы воздух после жалоб местных жителей на химический запах

На проспекте Менделеева зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,13 раза, а взвешенных частиц в 1,1 раза. На проспекте Губкина рядом с промышленным предприятием «Астра» нашли превышение ПДК метилперкаптана в 1,42 раза, фенола — в 2,3 раза. На улице Загородной ПДК сероводорода была превышена в 1,13 раза. Омичи в социальных сетях также сообщают об ужасном качестве воздуха и в других районах города.

«Невыносимая вонь и жара». В воздухе Омска нашли превышение метилперкаптана и фенола
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#Евгений Игишев#Министр#Экология#Политика#Общество#Город#Погода#Омск#Омская область#Итоги дня
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