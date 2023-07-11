Новый министр, режим ЧС и загрязнение воздуха. Омск сегодня

На проспекте Менделеева зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,13 раза, а взвешенных частиц в 1,1 раза. На проспекте Губкина рядом с промышленным предприятием «Астра» нашли превышение ПДК метилперкаптана в 1,42 раза, фенола — в 2,3 раза. На улице Загородной ПДК сероводорода была превышена в 1,13 раза. Омичи в социальных сетях также сообщают об ужасном качестве воздуха и в других районах города.