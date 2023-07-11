Бывшие коллеги. Главой омского минцифры стал выходец из правительства ДНР

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Стало известно, кто займет пост министра цифрового развития и связи Омской области. Врио губернатора Виталий Хоценко сообщил об этом в своем телеграм-канале.
На должность руководителя министерством решено поставить Дениса Цуканова, с которым Хоценко уже работал когда-то на Донбассе и в Минпромторге РФ. До этого региональным ведомством с октября 2022 года руководил Андрей Ключенко. Накануне, 10 июля, врио губернатора сообщил о увольнении чиновника.
Документы о назначении Цуканова главой минцифры уже подписаны. Новый член правительства также станет зампредседателя.
«Для выполнения задач и национальных целей цифровой трансформации, которые перед регионами ставит президент России» — прокомментировал статус бывшего коллеги временный руководитель области.
Отметим, что Цуканова прочили в команду к Хоценко еще весной. В середине мае этого года он покинул главенствующий пост в ДНР. Вместе с ним ушел в отставку первый зампредседателя правительства ДНР Рустам Мингазов. Его также прочат в правительство Омской области.
Работой Ключенко же Виталий Хоценко остался недоволен, из-за чего его убрали с поста министра.