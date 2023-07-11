Бывшие коллеги. Главой омского минцифры стал выходец из правительства ДНР

Отметим, что Цуканова прочили в команду к Хоценко еще весной. В середине мае этого года он покинул главенствующий пост в ДНР. Вместе с ним ушел в отставку первый зампредседателя правительства ДНР Рустам Мингазов. Его также прочат в правительство Омской области.