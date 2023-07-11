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«Невыносимая вонь и жара». В воздухе Омска нашли превышение метилперкаптана и фенола

11 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI
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В Омске взяли пробы воздуха после жалоб местных жителей на химический запах

В Советский округ выехала мобильная экологическая лаборатория.

В Советском округе Омска 11 июля взяли пробы воздуха после многочисленных жалоб местных жителей. На место выехала передвижная экологическая лаборатория.

На проспекте Менделеева зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,13 раза, а взвешенных частиц в 1,1 раза.

На проспекте Губкина рядом с промышленным предприятием «Астра» нашли превышение ПДК метилперкаптана в 1,42 раза, фенола — в 2,3 раза.

На улице Загородной ПДК сероворода была превышена в 1,13 раза.

«ООО „Астра“ подлежит федеральному государственному экологическому контролю, в связи с чем данные о выявленных превышениях ПДК направлены в адрес Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по Омской области и Омской межрайонной природоохранной прокуратуры для принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией», — сообщили в министерстве природных ресурсов Омской области.

Омичи в социальных сетях также сообщают об ужасном качестве воздуха и в других районах города. В частности, упоминают Левый берег и центр. Сообщения поступают в паблик «Дыши! Омск».

«У меня проблема с восприятием запахов. Но вот невыносимую вонь, даже я чувствую. Жара еще более обостряет восприятие вони, тем более химической», — рассказал пользователь ВКонтакте Михаил.
«Только вот замеры проводят, а толку нет. Одни отписки и обещания когда-нибудь, да что-нибудь», — сообщил омич Антон Кузнецов.
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#Евгений Игишев#Экология#Касается каждого#Воздух#Минприроды#Лаборатория#Омск#Омская область
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