«Невыносимая вонь и жара». В воздухе Омска нашли превышение метилперкаптана и фенола

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Советском округе Омска 11 июля взяли пробы воздуха после многочисленных жалоб местных жителей. На место выехала передвижная экологическая лаборатория.
На проспекте Менделеева зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,13 раза, а взвешенных частиц в 1,1 раза.
На проспекте Губкина рядом с промышленным предприятием «Астра» нашли превышение ПДК метилперкаптана в 1,42 раза, фенола — в 2,3 раза.
На улице Загородной ПДК сероворода была превышена в 1,13 раза.
«ООО „Астра“ подлежит федеральному государственному экологическому контролю, в связи с чем данные о выявленных превышениях ПДК направлены в адрес Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по Омской области и Омской межрайонной природоохранной прокуратуры для принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией», — сообщили в министерстве природных ресурсов Омской области.
Омичи в социальных сетях также сообщают об ужасном качестве воздуха и в других районах города. В частности, упоминают Левый берег и центр. Сообщения поступают в паблик «Дыши! Омск».
«У меня проблема с восприятием запахов. Но вот невыносимую вонь, даже я чувствую. Жара еще более обостряет восприятие вони, тем более химической», — рассказал пользователь ВКонтакте Михаил.
«Только вот замеры проводят, а толку нет. Одни отписки и обещания когда-нибудь, да что-нибудь», — сообщил омич Антон Кузнецов.