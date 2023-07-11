В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары

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Врио губернатора Омской области накануне подписал распоряжение, в соответствии с которым на территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы.
Поводом для этого послужило опасное агрометеорологическое явление — суховей. Его зафиксировали в Русско-Полянском, Таврическом и Черлакском районах с 1 по 3 июля. В этот период температура воздуха повышалась до +26… +35 градусов, а скорость ветра достигала 7-13 м/c. Из-за опасного явления посевы сельскохозяйственных культур погибли на площади более 100 га.
Согласно документу, подписанному Виталием Хоценко, на территории Омской области устанавливают региональный уровень реагирования на ЧС.
Органам управления и силам территориальной подсистемы предстоит непрерывно контролировать состояние окружающей среды, мониторить и прогнозировать развитие возникшей чрезвычайной ситуации, проводить мероприятия по жизнеобеспечению жителей Омской области в ЧС, информировать население о чрезвычайной ситуации, ее параметрах и масштабе, поражающих факторах и принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.
Руководителем ликвидации ЧС назначили омского министра сельского хозяйства Николая Дрофу.
Напомним, что в ближайшие дни воздух днем будет прогреваться до + 40 градусов. Из-за аномальной жары сегодня, 11 июля, в парке 30 лет ВЛКСМ сократили время работы аттракционов. Покататься на каруселях можно с 17.00 до 21.00 часов.