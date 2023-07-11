В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары

Поводом для этого послужило опасное агрометеорологическое явление — суховей. Его зафиксировали в Русско-Полянском, Таврическом и Черлакском районах с 1 по 3 июля. В этот период температура воздуха повышалась до +26… +35 градусов, а скорость ветра достигала 7-13 м/c. Из-за опасного явления посевы сельскохозяйственных культур погибли на площади более 100 га.