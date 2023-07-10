В Омске прокуратура проверит, как позаботятся о пассажирах задержанных авиарейсов

Сотрудники надзорного ведомства выяснят, как авиакомпании, ответственные за перевозки по этим направлениям, позаботятся об ожидающих отправления пассажирах. Согласно информации Роспотребнадзора, если рейс задерживается больше чем на восемь часов перевозчики должны разместить людей в гостинице, организовать трансфер от аэропорта до нее и обратно, обеспечить пассажиров горячим питанием, а также отдать их багаж в камеру хранения.