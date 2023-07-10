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В Омске прокуратура проверит, как позаботятся о пассажирах задержанных авиарейсов

10 июля 2023, 05:14
Фото: Город55
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Их должны поселить в гостиницу и обеспечить горячим питанием.

Транспортная прокуратура обратила внимание на длительные задержки рейсов в омском аэропорту имени Д. Карбышева. В данное время вылета в Сочи и Екатеринбург ждут 240 пассажиров, в том числе 26 детей.

Сотрудники надзорного ведомства выяснят, как авиакомпании, ответственные за перевозки по этим направлениям, позаботятся об ожидающих отправления пассажирах. Согласно информации Роспотребнадзора, если рейс задерживается больше чем на восемь часов перевозчики должны разместить людей в гостинице, организовать трансфер от аэропорта до нее и обратно, обеспечить пассажиров горячим питанием, а также отдать их багаж в камеру хранения.

Представители транспортной прокуратуры будут общаться с гражданами на первом этаже здания аэропорта с 17:00 до 18:00. Также пассажиры могут обращаться в случае жалоб к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Согласно онлайн-табло омского аэропорта, «Аэрофлот» задерживает рейс в Сочи почти на 15 часов, а Red Wings должен был отправить самолет в Екатеринбург из Омска в 09:30, но по факту он улетит в 13:05 по местному времени.

«Аэрофлот» задерживает рейс из омского аэропорта в Сочи больше чем на 12 часов
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Екатеринбург#Сочи#Общество#Происшествия#Транспорт#Задержка рейса#Задержка самолета#Транспортная прокуратура
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