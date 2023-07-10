«Аэрофлот» задерживает рейс из омского аэропорта в Сочи больше чем на 12 часов

Дело в том, что самолет Airbus А320 еще не прибыл в Омск из Сочи, чтобы улететь обратно. Вылет с юга перенесли на 11 часов утра по местному времени (в 14 часов по омскому). Причины задержки рейса не уточняются, однако, скорее всего, причина в сильнейшем ливне, который прошел в Сочи накануне.