«Аэрофлот» задерживает рейс из омского аэропорта в Сочи больше чем на 12 часов

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Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 05:24
Стало известно, что пассажиры омского аэропорта, которые планировали отправиться в Сочи, будут ждать вылета несколько часов. 158 человек должны были вылететь сегодня утром, 10 июля, в 07:20. Перевозчик — авиакомпания «Аэрофлот».
Дело в том, что самолет Airbus А320 еще не прибыл в Омск из Сочи, чтобы улететь обратно. Вылет с юга перенесли на 11 часов утра по местному времени (в 14 часов по омскому). Причины задержки рейса не уточняются, однако, скорее всего, причина в сильнейшем ливне, который прошел в Сочи накануне.
Согласно данным онлайн-табло, вылет из омского аэропорта в курортный город произойдет только в 22 часа по местному времени. Регистрация начнется в 20 часов. Таким образом пассажирам придется ждать отправления еще 14 часов 40 минут.
Транспортная прокуратура организовала выезд в аэропорт в связи с этим. Сотрудники надзорного ведомства проверят, как пассажиров задержанного рейса обеспечат всем необходимым, пока они не вылетят.