Покинувшие область омичи выплатили 13 миллиардов за пределами региона

Омские налоговики подсчитали, сколько в областной бюджет за 2022 год уплачено НДФЛ от «маятниковых» мигрантов — тех омичей, которые работают за пределами своего региона. По данным омского Управления Федеральной налоговой службы, больше 126 тыс жителей Омска и его области работали в прошлом году не в родном регионе.