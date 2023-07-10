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Покинувшие область омичи выплатили 13 миллиардов за пределами региона

10 июля 2023, 07:47
Фото: Город55
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Налоговая служба представила итоги выплат НДФЛ за прошлый год.

Омские налоговики подсчитали, сколько в областной бюджет за 2022 год уплачено НДФЛ от «маятниковых» мигрантов — тех омичей, которые работают за пределами своего региона. По данным омского Управления Федеральной налоговой службы, больше 126 тыс жителей Омска и его области работали в прошлом году не в родном регионе.

Сумма НДФЛ, уплаченная «маятниковыми» омичами-мигрантами, составила 13,1 млрд рублей. В основном земляки уезжают в Москву и Подмосковье, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий Автономные округа, а также в Санкт-Петербург.

В то же время приезжие в прошлом году работники выплатили в бюджет Омской области НДФЛ на сумму 1 млрд рублей. По подсчетам налоговиков, в регион на заработки в 2022 году прибыли почти 26 тыс человек.

Ранее стало известно, сколько омичи выплатили транспортного налога по итогам 2022 года. Конечно, автомобиль является самым популярным средством передвижения, но в последнее время жители региона интересуются также водным транспортом. Подробнее — по ссылке ниже.

Омичи стали чаще покупать яхты и катера, но меньше самолетов и вертолетов
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#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#НДФЛ#Алина Ясинская
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