Покинувшие область омичи выплатили 13 миллиардов за пределами региона

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Омские налоговики подсчитали, сколько в областной бюджет за 2022 год уплачено НДФЛ от «маятниковых» мигрантов — тех омичей, которые работают за пределами своего региона. По данным омского Управления Федеральной налоговой службы, больше 126 тыс жителей Омска и его области работали в прошлом году не в родном регионе.
Сумма НДФЛ, уплаченная «маятниковыми» омичами-мигрантами, составила 13,1 млрд рублей. В основном земляки уезжают в Москву и Подмосковье, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий Автономные округа, а также в Санкт-Петербург.
В то же время приезжие в прошлом году работники выплатили в бюджет Омской области НДФЛ на сумму 1 млрд рублей. По подсчетам налоговиков, в регион на заработки в 2022 году прибыли почти 26 тыс человек.
Ранее стало известно, сколько омичи выплатили транспортного налога по итогам 2022 года. Конечно, автомобиль является самым популярным средством передвижения, но в последнее время жители региона интересуются также водным транспортом. Подробнее — по ссылке ниже.