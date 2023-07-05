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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

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Омичи стали чаще покупать яхты и катера, но меньше самолетов и вертолетов

5 июля 2023, 13:56
Фото: Город55
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Конечно, автомобили при этом являются самыми популярными транспортными средствами.

Омские налоговики представили данные о местных плательщиках транспортного налога за 2022 год. По информации регионального УФСН, в Омской области насчитывается 476 тыс граждан и семь тыс организаций, которые имеют какой-либо вид транспортного средства.

Много у кого есть легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил, свидетельствуют документы за прошлый год. В общей сложности ведомством зарегистрировано 280 тыс легковушек.

К слову, местные жители стали чаще интересоваться катерами и моторными лодками, которых в 2022 году насчитывалось на 2% больше, чем годом ранее — две тыс единиц. Вместе с тем самолетов, вертолетов стало меньше на четыре единицы меньше — 93 воздушных транспортных средства.

Общая сумма транспортного налога, которую должны внести в областной бюджет омичи за 2022 год, составляет 1,8 млн рублей. Это на 2% больше в сравнении с 2021 годом, подсчитали в омской налоговой службе. Тогда владельцы транспортных средств в общей сложности выплатили 36 млн рублей меньше.

Ранее Город55 писал о том, сколько в Омской области зарегистрировано дорогих машин. Владельцам этих авто требуется платить налоги с повышающим коэффициентом. Это касается тех транспортных средств, которые стоят больше 10-15 млн рублей.

У омичей насчитали 65 машин стоимостью свыше 10 млн рублей
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Экономика#Общество#Транспортный налог#Налоговая служба
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