Омичи стали чаще покупать яхты и катера, но меньше самолетов и вертолетов

К слову, местные жители стали чаще интересоваться катерами и моторными лодками, которых в 2022 году насчитывалось на 2% больше, чем годом ранее — две тыс единиц. Вместе с тем самолетов, вертолетов стало меньше на четыре единицы меньше — 93 воздушных транспортных средства.