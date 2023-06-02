Омский аэропорт составил список самых непунктуальных авиакомпаний

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Омский аэропорт опубликовал данные с показателями регулярности полетов в мае 2023 года. Согласно рейтингу, авиакомпании «Красавиа», «Победа», «Нордстар» и «Икар» ни разу не допускали задержек своих рейсов в прошлом месяце.
Самый «опаздывающий» перевозчик по итогам мая — компания «Уральские авиалинии». 65% рейсов авиакомпании откладывались и переносились по каким-либо причинам. Далее в списке идут «СмартАвиа» (у перевозчика задерживается 44% рейсов) и «Азимут» (22%).
Всего в списке представлено 17 авиаперевозчиков.
Заметим, что по итогам апреля чаще всего полеты откладывались и задерживались также у «Уральский авиалиний» — до 70% рейсов. Самыми пунктуальными в апреле оказались Uzbekistan airways, «Азимут», «Нордстар» и «Ред Вингс».