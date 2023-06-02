Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Изображение материала

Омский аэропорт составил список самых непунктуальных авиакомпаний

2 июня 2023, 07:38
Фото: 1MI
Иллюстрация
По итогам мая только у четырех перевозчиков не было задержек рейсов.

Омский аэропорт опубликовал данные с показателями регулярности полетов в мае 2023 года. Согласно рейтингу, авиакомпании «Красавиа», «Победа», «Нордстар» и «Икар» ни разу не допускали задержек своих рейсов в прошлом месяце.

Самый «опаздывающий» перевозчик по итогам мая — компания «Уральские авиалинии». 65% рейсов авиакомпании откладывались и переносились по каким-либо причинам. Далее в списке идут «СмартАвиа» (у перевозчика задерживается 44% рейсов) и «Азимут» (22%).

Всего в списке представлено 17 авиаперевозчиков.

Заметим, что по итогам апреля чаще всего полеты откладывались и задерживались также у «Уральский авиалиний» — до 70% рейсов. Самыми пунктуальными в апреле оказались Uzbekistan airways, «Азимут», «Нордстар» и «Ред Вингс».

В апреле «Уральские авиалинии» задержали до 70% полетов в омском аэропорту
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Самолет#Авиакомпания#Аэропорт#Омский аэропорт#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов
Сегодня, 03:48
Долгожданный камбэк. Стала известна дата открытия страусиной фермы в Омской области
Сегодня, 06:45
Почти за бесценок. В Омске продают права собственности компаний Нателы Полежаевой
Сегодня, 05:26
Елена Фомина снова уволилась — теперь из «Муниципальных рынков»
Сегодня, 04:10
В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Сегодня, 09:25
Площадь у омского речного вокзала за 1 миллион отдают в руки бизнесменов
Сегодня, 07:08