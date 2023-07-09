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Стало известно, где пройдет «Евровидение-2024»

9 июля 2023, 07:14
Фото: 1MI
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Организаторам придется размещать тысячи делегаций.

Международный песенный конкурс пройдет в шведском городе «Мальме». Он примет «Евровидение» в третий раз, сообщают «Новые известия». Страна получила право на организацию благодаря победе в 2023 году певицы Лорин с песней «Tattoo».

При выборе города учитывались конкурсные условия, например возможность размещения тысяч делегаций, съемочный групп, фанатов и журналистов. Для Швеции это будет седьмой прием конкурса.

Финал 68-го «Евровидения» пройдет 11 мая. Полуфиналы — 7 и 9 числа. Напомним, Россия не принимает участие в конкурсе с 2022 года.

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#Евровидение#Конкурс#Культура#Политика#Общество#Новости
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