Стало известно, где пройдет «Евровидение-2024»

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Международный песенный конкурс пройдет в шведском городе «Мальме». Он примет «Евровидение» в третий раз, сообщают «Новые известия». Страна получила право на организацию благодаря победе в 2023 году певицы Лорин с песней «Tattoo».
При выборе города учитывались конкурсные условия, например возможность размещения тысяч делегаций, съемочный групп, фанатов и журналистов. Для Швеции это будет седьмой прием конкурса.
Финал 68-го «Евровидения» пройдет 11 мая. Полуфиналы — 7 и 9 числа. Напомним, Россия не принимает участие в конкурсе с 2022 года.