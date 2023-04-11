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Депутат предложил создать российский аналог «Евровидения»

11 апреля 2023, 17:27
Сергей Колунов, депутат Государственной Думы, выступил с инициативой создания российского аналога конкурса «Евровидение».

По его мнению, зарубежный вариант конкурса не привлекает достаточного количества участников, поэтому нужна альтернатива. Об это пишет Общественная служба новостей.

Колунов предложил провести международный конкурс, в котором будут участвовать только певцы из дружественных государств, а песни будут исполняться исключительно на русском языке. Он также призвал к созданию детского аналога «Евровидения», который также будет проводиться на международном уровне.

Российский эстрадный певец Юрий Лоза поддержал идею, но подчеркнул, что соревнование не должно быть копией европейского конкурса и участники не должны петь под фонограмму.

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