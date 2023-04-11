Депутат предложил создать российский аналог «Евровидения»

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
По его мнению, зарубежный вариант конкурса не привлекает достаточного количества участников, поэтому нужна альтернатива. Об это пишет Общественная служба новостей.
Колунов предложил провести международный конкурс, в котором будут участвовать только певцы из дружественных государств, а песни будут исполняться исключительно на русском языке. Он также призвал к созданию детского аналога «Евровидения», который также будет проводиться на международном уровне.
Российский эстрадный певец Юрий Лоза поддержал идею, но подчеркнул, что соревнование не должно быть копией европейского конкурса и участники не должны петь под фонограмму.