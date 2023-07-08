Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Изображение материала

Водитель погиб на месте. В Омске на Красноярском тракте иномарка влетела в столб

8 июля 2023, 10:57
Фото: УМВД Росси по Омской области

Н Красноярском тракте в Омске иномарка влетела в фонарный столб

Пассажира автомобиля отвезли в больницу.

Сегодня днем, 8 июля, в Омске произошло смертельное ДТП на Красноярском тракте. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, сообщение об аварии поступило в 13:20.

Полицейские установили, что 40-летний водитель за рулем Infiniti не справился с управлением на перекрестке Красноярского тракта и улицы Стрельникова и врезался в фонарный столб.

В результате аварии водитель погиб на месте. 39-летнего пассажира отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Читайте также:
В Омске пьяный водитель заплатит 2,9 млн рублей за смерть 17-летнего подросткаВлетели в дерево. В Омской области в ДТП погибли двое мужчин
#Евгений Игишев#Полиция#Госавтоинспекция#ДТП#Смертельное ДТП#Смерть#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
682 млн на команду. Стало известно, сколько будут получать хоккеисты «Авангарда»
Сегодня, 06:39
Объяснение не принимается. Застройщик школы в Омске получил предписание от прокурора
Сегодня, 10:14
«Только мусор и пленка на воде». Омичи заметили масляные пятна на Оми и Иртыше
Сегодня, 08:26
Зарплата от 39 до 42 тысяч. В омском правительстве ищут специалистов по госзакупкам
Сегодня, 09:13
Омский Росздравнадзор остался без директора
Сегодня, 03:38
Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
Вчера, 08:07