Водитель погиб на месте. В Омске на Красноярском тракте иномарка влетела в столб

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сегодня днем, 8 июля, в Омске произошло смертельное ДТП на Красноярском тракте. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, сообщение об аварии поступило в 13:20.
Полицейские установили, что 40-летний водитель за рулем Infiniti не справился с управлением на перекрестке Красноярского тракта и улицы Стрельникова и врезался в фонарный столб.
В результате аварии водитель погиб на месте. 39-летнего пассажира отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.