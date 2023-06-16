Влетели в дерево. В Омской области в ДТП погибли двое мужчин

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня около 11 часов утра на трассе «Георгиевка-Сосновка» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Выяснилось, что в районе 1 километра водитель автомобиля Иж-2126 «Ода» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате аварии водитель и его пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас их личности устанавливают.
Окончательные обстоятельства и причины аварии установят в ходе проверки.
Напомним, что сегодня на трассе Тюмень-Омск в результате ДТП скончался 59-летний водитель и 52-летний пассажир.