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Влетели в дерево. В Омской области в ДТП погибли двое мужчин

16 июня 2023, 07:20
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области погибли двое мужчин, врезавшись на машине в дерево

Мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня около 11 часов утра на трассе «Георгиевка-Сосновка» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Выяснилось, что в районе 1 километра водитель автомобиля Иж-2126 «Ода» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате аварии водитель и его пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас их личности устанавливают.

Окончательные обстоятельства и причины аварии установят в ходе проверки.

Напомним, что сегодня на трассе Тюмень-Омск в результате ДТП скончался 59-летний водитель и 52-летний пассажир.

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