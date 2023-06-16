Влетели в дерево. В Омской области в ДТП погибли двое мужчин

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня около 11 часов утра на трассе «Георгиевка-Сосновка» произошло дорожно-транспортное происшествие.



Выяснилось, что в районе 1 километра водитель автомобиля Иж-2126 «Ода» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате аварии водитель и его пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас их личности устанавливают.