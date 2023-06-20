В Омске пьяный водитель заплатит 2,9 млн рублей за смерть 17-летнего подростка

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщают, что Омский облсуд проверил законность приговора Калачинского горсуда в отношении 42-летнего местного жителя, осужденного за смертельное ДТП (пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
«Омский облсуд с учетом позиции прокуратуры увеличил размер компенсации морального вреда потерпевшей до 2,9 млн рублей», — отметили в пресс-службе.
ДТП произошло 20 ноября 2022 года на трассе, ведущей к селу Глуховка Калачинского района. Пьяный водитель «ВАЗ-21074» сбил стоящего на обочине 17-летнего пешехода и скрылся. Подросток скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Спустя пару часов водителя задержали. Свою вину он признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также на 2 года и 6 месяцев мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто. Судебный акт вступил в законную силу.