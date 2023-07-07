Репетиция настоящей приватизации. Новый устав «Пассажирсервиса» вызывает тревогу

Размещать акции и другие ценные бумаги через открытую подписку «или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц» АО не имеет права. «Закрытая подписка» — это распределение акций по списку акционеров общества, которое используется, чтобы доли инвесторов не размывались. Однако при этом акционерами «Пассажирсервиса» могут быть любые юридические и физические лица, а продавать свои акции каждый конкретный акционер сможет без одобрения остальных. То есть теоретически омский муниципалитет может продавать акции будущего АО кому угодно (предварительно заручившись одобрением горсовета).