Репетиция настоящей приватизации. Новый устав «Пассажирсервиса» вызывает тревогу

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Омске продолжается подготовка к преобразованию муниципального предприятия «Пассажирсервис». Во исполнение требований федерального законодательства все МУПы в России должны поменять организационно-правовую форму к 1 января 2025 года, и «Пассажирсервис» должен превратиться в акционерное общество.
В городской администрации уже разработали проект устава нового АО, который теперь должны рассмотреть депутаты горсовета. Этот документ есть в распоряжении Города55. Из него следует, что «Пассажирсервис» станет непубличным акционерным обществом, то есть он не будет обязан публиковать свою финансовую отчетность. Целью общества объявлено «извлечение прибыли».
В уставном капитале фирмы будет 34,9 млн рублей (по тысяче рублей на каждую акцию). Единственным акционером станет омский муниципалитет. Однако общество имеет право разместить дополнительные объявленные акции на ту же сумму, и оно может не останавливаться на этом.
— Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации, — уточняется в проекте устава.
Размещать акции и другие ценные бумаги через открытую подписку «или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц» АО не имеет права. «Закрытая подписка» — это распределение акций по списку акционеров общества, которое используется, чтобы доли инвесторов не размывались. Однако при этом акционерами «Пассажирсервиса» могут быть любые юридические и физические лица, а продавать свои акции каждый конкретный акционер сможет без одобрения остальных. То есть теоретически омский муниципалитет может продавать акции будущего АО кому угодно (предварительно заручившись одобрением горсовета).
Напомним: «Пассажирсервис» занимается обслуживанием системы оплаты проезда и системы навигации в общественном транспорте. Его экономическое положение достаточно устойчивое, чистая прибыль в 2022 году увеличилась на внушительные 77% — до 12,3 млн рублей. Впервые об акционировании «Пассажирсервиса» заговорили еще в 2020 году, но соответствующее распоряжение главы города было подписано только месяц назад, 7 июня.
В связи с акционированием значимых для Омска активов представители разных ветвей власти неизменно заявляют о том, что город останется единственным собственником. Так говорили и о «Пассажирсервисе», и, например, о «Тепловой компании», реорганизация которой началась в прошлом месяце. Между тем Город55 писал о лазейках в уставе ТК, позволяющих выпускать дополнительные акции, проводить «закрытую подписку и конвертацию» и размывать таким образом долю муниципалитета.
В перспективе после ряда манипуляций в строгом соответствии с уставом «Тепловая» может уплыть в частные руки. Теперь в проекте устава «Пассажирсервиса» появились спорные формулировки, а значит, над еще одним будущим АО может нависнуть все та же угроза.
Сейчас высказаться о проекте устава «Пассажирсервиса» должны депутаты Омского городского совета. Отметим, что устав «Тепловой компании» не вызвал у них острых вопросов.