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Омский депимущества предложил начать реорганизацию «Пассажирсервиса»

7 апреля 2023, 08:21
Фото: 1MI
иллюстрация
Депутатам омского парламента обещают, что предприятие останется в городской собственности.

Департамент имущественных отношений администрации Омска направил Городскому совету официальное предложение «реорганизовать» муниципальное предприятие «Пассажирсервис». Речь о превращении МУПа в акционерное общество в соответствии с новыми требованиями федерального закона.

— Преобразование предприятия в акционерное общество, — говорится в документе, — позволит сохранить полный (100%) пакет акций в муниципальной собственности города Омска, обеспечивающий решение вопросов местного значения на территории города Омска.

Впервые об акционировании «Пассажирсервиса» было объявлено еще в 2020 году, но подготовка к этому затянулась. В текущем году чиновники намерены сделать акционерными обществами и этот МУП, и «Тепловую компанию», причем в последней город перестанет быть единственным собственником.

 

Процесс пошел. В Омске официально началась реорганизация гостиницы «Иртыш»
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#Депимущества#Пассажирсервис#Город#Новости#Николай Эйхвальд
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