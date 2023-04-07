Омский депимущества предложил начать реорганизацию «Пассажирсервиса»

Впервые об акционировании «Пассажирсервиса» было объявлено еще в 2020 году, но подготовка к этому затянулась. В текущем году чиновники намерены сделать акционерными обществами и этот МУП, и «Тепловую компанию», причем в последней город перестанет быть единственным собственником.