Омский депимущества предложил начать реорганизацию «Пассажирсервиса»

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Департамент имущественных отношений администрации Омска направил Городскому совету официальное предложение «реорганизовать» муниципальное предприятие «Пассажирсервис». Речь о превращении МУПа в акционерное общество в соответствии с новыми требованиями федерального закона.
— Преобразование предприятия в акционерное общество, — говорится в документе, — позволит сохранить полный (100%) пакет акций в муниципальной собственности города Омска, обеспечивающий решение вопросов местного значения на территории города Омска.
Впервые об акционировании «Пассажирсервиса» было объявлено еще в 2020 году, но подготовка к этому затянулась. В текущем году чиновники намерены сделать акционерными обществами и этот МУП, и «Тепловую компанию», причем в последней город перестанет быть единственным собственником.