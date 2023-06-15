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Омское муниципальное предприятие «Пассажирсервис» преобразуют в акционерное общество

15 июня 2023, 10:11
Фото: 1MI
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Распоряжение о реорганизации подписал мэр Омска Сергей Шелест.

Муниципальное предприятие г. Омска «Пассажирсервис» собираются реорганизовать в акционерное общества. Распоряжение мэр Омска Сергей Шелест подписал 7 июня.

Организацией работы по преобразованию муниципального предприятия займутся департамент транспорта и департамент имущественных отношений. В обязанности депимущества, как следует из документа, также входит определение регистратора и заключение с ним договора о регистрации выпуска акций создаваемого акционерного общества.

Контролировать исполнение распоряжения будет заместитель мэра и директор депимущества Дмитрий Махиня.

Напомним, что «Пассажирсервис» занимается обслуживанием системы оплаты проезда и системы навигации в общественном транспорте. В июле 2021 года директором муниципального предприятия стал Алексей Васильев.

После преобразования в акционерное общество полный пакет акций сохранится в собственности города. Кстати, впервые об акционировании «Пассажирсервиса» заговорили еще в 2020 году, но подготовка к этому процессу немного затянулась.

Добавим, что по итогам прошлого года работу предприятия высоко оценили в городской администрации. Экономическое положение «Пассажирсервиса» достаточно устойчивое. В 2022 году к тому же чистая прибыль МП увеличилась на 77% до 12,3 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Муниципальное предприятие#Пассажирсервис#Реорганизация#Акционерное общество#Департамент имущественных отношений#Департамент транспорта мэрии Омска#Город#Общество#Новости#Омск
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