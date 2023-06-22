Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Изображение материала

Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию

22 июня 2023, 06:50
Фото: Город55
иллюстрация
Муниципальное предприятие должно превратиться в акционерное общество.

Администрация Омска приняла официальное решение о реорганизации «Тепловой компании». Руководство предприятия опубликовало официальное уведомление об этом, датированное 21 июня. Именно с этого момента начинается отсчет 30 дней, в течение которых могут предъявить свои требования кредиторы ТК.

Напомним: сейчас «Тепловая» является муниципальным предприятием, но согласно федеральному закону должна сменить организационно-правовую форму к 1 января 2025 года, как и все остальные МУПы России. Омский городской совет уже одобрил превращение ТК в акционерное общество и даже утвердил устав будущего АО. Реорганизация должна закончиться в текущем году, единственным акционером «Тепловой» должен стать муниципалитет.

Предприятие сейчас переживает непростые времена. Его деятельность убыточна, просроченные долги в совокупности превышают 1 млрд рублей, периодически кто-то из кредиторов заявляет о намерении банкротить «Тепловую». В связи с этим перспективы акционирования ТК неясны. К тому же, как писал Город55, устав АО предусматривает лазейки для перехода предприятия в частные руки.

Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Тепловая компания#Город#Новости
Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Вчера, 06:17
С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей
Сегодня, 04:06
Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда
Сегодня, 05:39
Детскую инфекционную больницу на 300 мест в Омске будут строить военные
Сегодня, 05:51
Достроят за год. В Омске возобновят работы на трех проблемных домах с 736 дольщиками
Сегодня, 06:26