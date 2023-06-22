Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Администрация Омска приняла официальное решение о реорганизации «Тепловой компании». Руководство предприятия опубликовало официальное уведомление об этом, датированное 21 июня. Именно с этого момента начинается отсчет 30 дней, в течение которых могут предъявить свои требования кредиторы ТК.
Напомним: сейчас «Тепловая» является муниципальным предприятием, но согласно федеральному закону должна сменить организационно-правовую форму к 1 января 2025 года, как и все остальные МУПы России. Омский городской совет уже одобрил превращение ТК в акционерное общество и даже утвердил устав будущего АО. Реорганизация должна закончиться в текущем году, единственным акционером «Тепловой» должен стать муниципалитет.
Предприятие сейчас переживает непростые времена. Его деятельность убыточна, просроченные долги в совокупности превышают 1 млрд рублей, периодически кто-то из кредиторов заявляет о намерении банкротить «Тепловую». В связи с этим перспективы акционирования ТК неясны. К тому же, как писал Город55, устав АО предусматривает лазейки для перехода предприятия в частные руки.