Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию

Предприятие сейчас переживает непростые времена. Его деятельность убыточна, просроченные долги в совокупности превышают 1 млрд рублей, периодически кто-то из кредиторов заявляет о намерении банкротить «Тепловую». В связи с этим перспективы акционирования ТК неясны. К тому же, как писал Город55, устав АО предусматривает лазейки для перехода предприятия в частные руки.