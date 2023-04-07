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В новом уставе «Тепловой кампании» предусмотрели лазейку для продажи в частные руки

7 апреля 2023, 07:08
Фото: Город55
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Документ уже предложен на рассмотрение городскому парламенту.

На следующей неделе в Омском городском совете пройдет заседание комитета по муниципальной собственности. Один из пунктов повестки — обсуждение нового устава «Тепловой компании». Это предприятие, сейчас принадлежащее муниципалитету, планируется преобразовать в акционерное общество и приватизировать, и в депимущества уже разработали устав нового АО.

Из документа, который есть в распоряжении Города55, следует, что единственным акционером станет «муниципальное образование город Омск Омской области», которое будет владеть уставным капиталом в 3 млрд 11 млн 278 тысяч рублей. Однако все может измениться.

— Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные), — говорится в уставе, — категория — обыкновенные, количество — 3 011 278 штук, номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая.

Кроме того, АО имеет право «размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством закрытой подписки и конвертации». Таким образом, доля муниципалитета в «Тепловой компании» в теории может составлять и меньше 50%.

Город55 много раз писал о сложном положении, в котором оказалась «Тепловая компания». У нее огромные долги (просрочка уже превысила 1 млрд), регулярно становится известно о намерениях отдельных кредиторов добиваться банкротства ТК. Эффективность работы компании в целом под вопросом. Администрация, судя по происходящему, твердо намерена преобразовать «Тепловую», но перспективы этого начинания пока неясны.

 

Просроченные долги «Тепловой компании» превысили миллиард рублей
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#Николай Эйхвальд#Тепловая компания#Город#Новости
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