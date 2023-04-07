В новом уставе «Тепловой кампании» предусмотрели лазейку для продажи в частные руки

Город55 много раз писал о сложном положении, в котором оказалась «Тепловая компания». У нее огромные долги (просрочка уже превысила 1 млрд), регулярно становится известно о намерениях отдельных кредиторов добиваться банкротства ТК. Эффективность работы компании в целом под вопросом. Администрация, судя по происходящему, твердо намерена преобразовать «Тепловую», но перспективы этого начинания пока неясны.