В новом уставе «Тепловой кампании» предусмотрели лазейку для продажи в частные руки

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
На следующей неделе в Омском городском совете пройдет заседание комитета по муниципальной собственности. Один из пунктов повестки — обсуждение нового устава «Тепловой компании». Это предприятие, сейчас принадлежащее муниципалитету, планируется преобразовать в акционерное общество и приватизировать, и в депимущества уже разработали устав нового АО.
Из документа, который есть в распоряжении Города55, следует, что единственным акционером станет «муниципальное образование город Омск Омской области», которое будет владеть уставным капиталом в 3 млрд 11 млн 278 тысяч рублей. Однако все может измениться.
— Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные), — говорится в уставе, — категория — обыкновенные, количество — 3 011 278 штук, номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая.
Кроме того, АО имеет право «размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством закрытой подписки и конвертации». Таким образом, доля муниципалитета в «Тепловой компании» в теории может составлять и меньше 50%.
Город55 много раз писал о сложном положении, в котором оказалась «Тепловая компания». У нее огромные долги (просрочка уже превысила 1 млрд), регулярно становится известно о намерениях отдельных кредиторов добиваться банкротства ТК. Эффективность работы компании в целом под вопросом. Администрация, судя по происходящему, твердо намерена преобразовать «Тепловую», но перспективы этого начинания пока неясны.