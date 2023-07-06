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Подлежат сносу. В омском Амурском поселке признали аварийными два дома

6 июля 2023, 05:19
Фото: 1MI
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В Омске в Амурском поселке признали аварийными два двухэтажных дома

Жильцов необходимо отселить до конца 2030 года.

В Амурском поселке Омска дома №10 и №12 по улице Авангардной признали аварийными и подлежащими сносу. Соответсвующее постановление от 5 июля опубликовали на сайте городской администрации.

«Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, до 31 декабря 2030 года», — говорится в документе.

Проконтролировать исполнение постановления должен будет директор департамента строительства мэрии Михаил Веселев.

В 2022–2023 годах аварийный жилищный фонд в Омске пополнили около 30 объектов. В списке как частные, так и многоквартирные дома, но жильцов многих из них обещают расселить не раньше 2030 года. Город55 рассказал, как омичи годами живут в аварийных зданиях:

Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах
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#Евгений Игишев#Ветхое жильё#Аварийное жилье#Аварийное здание#Амурский поселок#Город#Омск#Омская область
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