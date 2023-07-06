Подлежат сносу. В омском Амурском поселке признали аварийными два дома

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Амурском поселке Омска дома №10 и №12 по улице Авангардной признали аварийными и подлежащими сносу. Соответсвующее постановление от 5 июля опубликовали на сайте городской администрации.
«Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, до 31 декабря 2030 года», — говорится в документе.
Проконтролировать исполнение постановления должен будет директор департамента строительства мэрии Михаил Веселев.
В 2022–2023 годах аварийный жилищный фонд в Омске пополнили около 30 объектов. В списке как частные, так и многоквартирные дома, но жильцов многих из них обещают расселить не раньше 2030 года. Город55 рассказал, как омичи годами живут в аварийных зданиях: