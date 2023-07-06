Подлежат сносу. В омском Амурском поселке признали аварийными два дома

В 2022–2023 годах аварийный жилищный фонд в Омске пополнили около 30 объектов. В списке как частные, так и многоквартирные дома, но жильцов многих из них обещают расселить не раньше 2030 года. Город55 рассказал, как омичи годами живут в аварийных зданиях: