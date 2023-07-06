Новый асфальт, светофоры и тротуары. В Омске начали ремонт улицы Думская

Строители трудятся на Думской с начала этой недели. Все работы должны быть закончены к началу августа, говорится в одном из условий заключенного контракта. Подрядчик старается работать больше ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Когда специалисты начнут укладывать плитку на тротуарах, то будут проводить их днем, предупреждают в мэрии. Общая стоимость работ — почти 14,7 млн рублей.