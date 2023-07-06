Новый асфальт, светофоры и тротуары. В Омске начали ремонт улицы Думская

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В Омске начался ремонт на улице Думской. На участке 260 м сотрудники ООО «СФ Континент» полностью обновят асфальт, уберут старые бордюрные камни и на их место поставят гранитные бордюры. Детально о планах по реконструкции рассказали в пресс-центре администрации города.
В рамках нацпроекта омский подрядчик обновит тротуарную плитку в зонах для пешеходов, обустроит заезды к остановками, оборудует парковки и съезды с дороги. Помимо этого на Думской поставят новые дорожные знаки и светофоры. После этого здесь будут освежать разметку и ставить ограждения.
Строители трудятся на Думской с начала этой недели. Все работы должны быть закончены к началу августа, говорится в одном из условий заключенного контракта. Подрядчик старается работать больше ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Когда специалисты начнут укладывать плитку на тротуарах, то будут проводить их днем, предупреждают в мэрии. Общая стоимость работ — почти 14,7 млн рублей.
Напомним, что дороги также обновляются и за пределами областного центра. Так, строители активно ведут работы в Муромцевском районе. Реконструкцией дороги занимаются сразу несколько подрядных организаций.