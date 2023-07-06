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Новый асфальт, светофоры и тротуары. В Омске начали ремонт улицы Думская

6 июля 2023, 14:22
Фото: пресс-центр администрации Омска

В Омске к началу августа отремонтируют улицу Думская

Жители города и гости оценят качество дороги уже в этим летом.

В Омске начался ремонт на улице Думской. На участке 260 м сотрудники ООО «СФ Континент» полностью обновят асфальт, уберут старые бордюрные камни и на их место поставят гранитные бордюры. Детально о планах по реконструкции рассказали в пресс-центре администрации города.

В рамках нацпроекта омский подрядчик обновит тротуарную плитку в зонах для пешеходов, обустроит заезды к остановками, оборудует парковки и съезды с дороги. Помимо этого на Думской поставят новые дорожные знаки и светофоры. После этого здесь будут освежать разметку и ставить ограждения.

Фото: пресс-центр администрации Омска

Строители трудятся на Думской с начала этой недели. Все работы должны быть закончены к началу августа, говорится в одном из условий заключенного контракта. Подрядчик старается работать больше ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Когда специалисты начнут укладывать плитку на тротуарах, то будут проводить их днем, предупреждают в мэрии. Общая стоимость работ — почти 14,7 млн рублей.

Напомним, что дороги также обновляются и за пределами областного центра. Так, строители активно ведут работы в Муромцевском районе. Реконструкцией дороги занимаются сразу несколько подрядных организаций.

В двух районах Омской области продолжают ремонтировать сразу три участка дороги
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Строительство#Нацпроект#Ремонт дорог#Ремонт#ООО СФ Континент#Контракт#Подрядчик#Город
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