В двух районах Омской области продолжают ремонтировать сразу три участка дороги

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
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Updated Сегодня, 12:10
В Седельниковском районе на отрезке 261 — 265 км и в Муромцевском районе на участках 189 — 191 км и 218 — 219 км продолжают восстанавливать дорожное полотно, сообщили сегодня, 4 июля, в правительстве Омской области. Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.
На 4-километровом участке работает подрядчик ООО «АРТ РемСтрой». На сегодняшний день объект готов на 65%, на дорогу уже нанесли выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.
В Муромцевском районе на двух участках ремонтом занимается ООО «СибРос». Рабочие выполнили фрезерование полотна, расширили и укрепили участок. Строительная готовность участка с 189 по 191 км составляет 50%, участка с 218 по 219 км — 36%
С опережением графика в текущем году будет отремонтирован участок 171 — 171+650 км за счет казначейского кредита. Работы планируют завершить в октябре 2023 года.
Ход дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на личном контроле держит глава региона Виталий Хоценко. каждую неделю он инспектирует объекты и встречается с подрядчиками. Всего в 2023 году в Омске и области предстоит отремонтировать 150 км автомобильных дорог.