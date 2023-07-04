В двух районах Омской области продолжают ремонтировать сразу три участка дороги

Ход дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на личном контроле держит глава региона Виталий Хоценко. каждую неделю он инспектирует объекты и встречается с подрядчиками. Всего в 2023 году в Омске и области предстоит отремонтировать 150 км автомобильных дорог.