Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Изображение материала

В двух районах Омской области продолжают ремонтировать сразу три участка дороги

4 июля 2023, 12:08
Фото: 1MI
Иллюстрация
Всего в 2023 году в регионе предстоит заасфальтировать 150 км автомобильных дорог.

В Седельниковском районе на отрезке 261 — 265 км и в Муромцевском районе на участках 189 — 191 км и 218 — 219 км продолжают восстанавливать дорожное полотно, сообщили сегодня, 4 июля, в правительстве Омской области. Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

На 4-километровом участке работает подрядчик ООО «АРТ РемСтрой». На сегодняшний день объект готов на 65%, на дорогу уже нанесли выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

В Муромцевском районе на двух участках ремонтом занимается ООО «СибРос». Рабочие выполнили фрезерование полотна, расширили и укрепили участок. Строительная готовность участка с 189 по 191 км составляет 50%, участка с 218 по 219 км — 36%

С опережением графика в текущем году будет отремонтирован участок 171 — 171+650 км за счет казначейского кредита. Работы планируют завершить в октябре 2023 года.

Ход дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на личном контроле держит глава региона Виталий Хоценко. каждую неделю он инспектирует объекты и встречается с подрядчиками. Всего в 2023 году в Омске и области предстоит отремонтировать 150 км автомобильных дорог.

#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Муромцевский район#Седельниковский район#Дороги#Строительство дороги#Асфальтирование
Подпишитесь
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
Сегодня, 09:43
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
Сегодня, 11:20
В совет директоров РЕЛЕРО включили контрразведчика и человека Чемезова
Сегодня, 06:14
В Центральном округе Омска на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
Сегодня, 08:02
В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик
Сегодня, 07:24
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Вчера, 11:26