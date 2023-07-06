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В одном из омских МУПов нашли массу нарушений

6 июля 2023, 12:01
Фото: Город55
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Ситуацию, сложившуюся в «Центре недвижимости, дизайна и рекламы», рассмотрят в городском совете.

Контрольно-счетная палата Омской области провела проверку на муниципальном предприятии «Центр недвижимости, дизайна и рекламы». Отчет о результатах она направила в Омский городской совет, и из документа следует, что ревизоры нашли массу нарушений.

В частности, в ЦНДиРе не нашли бухгалтерскую отчетность за 2018 и 2019 годы, а отчетность за 2020 год все еще не утверждена собственником — департаментом имущественных отношений. Хранение документов до 2021 года не было организовано должным образом, из-за чего не удалось найти ряд других важных бумаг (например, подтверждающих образование дебиторской задолженности на 2,45 млн рублей).

Не все сделки заключались с одобрения собственника: скажем, в 2019 году ЦНДиР взял в долг у другого МУПа, «Муниципальные рынки», 2,68 млн рублей, не согласовав это с департаментом. В 2020 году предприятие списало 6 млн рублей долга с истекшим сроком давности без специального приказа руководителя, без результатов инвентаризации и без письменного обоснования.

Но самое интересное — безусловно, кадровый вопрос.

— В проверяемом периоде неоднократно осуществлялась смена руководителей предприятия, — говорится в отчете, — при этом назначение на должность директора Абрамова А. А. в течение года осуществлялось 5 раз (первоначально на полгода, в последующем ежемесячно либо на 2 месяца) с выплатой при каждом увольнении компенсации за неиспользованный отпуск.

В мэрии на этот отчет уже отреагировали. В городской совет направлено письмо за подписью мэра Сергея Шелеста, в котором говорится, что замечания «рассмотрены и учтены с целью дальнейшего недопущения». История с Абрамовым в этом документе изложена по-другому.

— По истечении срока трудового договора от 10.10.2019 продолжение трудовых отношений с директором предприятия А. А. Абрамовым департаментом имущественных отношений не планировалось. В целях недопущения функционирования предприятия без руководителя на время поиска кандидатуры с Абрамовым А. А. заключались краткосрочные трудовые договоры, что позволило избежать обязанности выплаты ему компенсации, предусмотренной статьей 279 Трудового кодекса.

Отметим, что указанная статья, «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора», предполагает выплату при увольнении компенсации не ниже трехмесячной зарплаты.

Отчет КСП и ответ мэра будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании городского совета.

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#Николай Эйхвальд#ЦНДиР#КСП#Бизнес#Новости
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