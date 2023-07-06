В одном из омских МУПов нашли массу нарушений

В частности, в ЦНДиРе не нашли бухгалтерскую отчетность за 2018 и 2019 годы, а отчетность за 2020 год все еще не утверждена собственником — департаментом имущественных отношений. Хранение документов до 2021 года не было организовано должным образом, из-за чего не удалось найти ряд других важных бумаг (например, подтверждающих образование дебиторской задолженности на 2,45 млн рублей).