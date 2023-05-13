В Омской области экс-руководитель МУПа незаконно заработал на дровах 2 млн рублей

В ходе следствия установили, что в 2021–2022 годах руководитель МУПа заключал договоры с гражданами на приобретение дров для нужд котельных Знаменского района. Продавцы с расчетного счета ЖКХ получали большую, чем нужно было, сумму. Затем обвиняемый приходил к поставщикам и объяснял, что при расчете произошла ошибка. Продавцы, доверившись обвиняемому, передавали получившуюся разницу в суммах наличными. В итоге за все время директор МУПа получил 1,78 млн рублей, которые он потратил на личные нужды.