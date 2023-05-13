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В Омской области экс-руководитель МУПа незаконно заработал на дровах 2 млн рублей

13 мая 2023, 04:40
Фото: 1MI
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Свою вину бывший директор муниципального унитарного предприятия не признал.

В пресс-службе омского следкома сообщили о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-директора МУПа «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство». Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

В ходе следствия установили, что в 2021–2022 годах руководитель МУПа заключал договоры с гражданами на приобретение дров для нужд котельных Знаменского района. Продавцы с расчетного счета ЖКХ получали большую, чем нужно было, сумму. Затем обвиняемый приходил к поставщикам и объяснял, что при расчете произошла ошибка. Продавцы, доверившись обвиняемому, передавали получившуюся разницу в суммах наличными. В итоге за все время директор МУПа получил 1,78 млн рублей, которые он потратил на личные нужды.

По данным следкома, обвиняемый не признал свою вину. Но собранных следствием доказательств хватило для доказательства его причастности к преступлению.

Отметим, что МУП «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство» зарегистрировали 1 июля 2021 года. Его первым руководителем был Владимир Канайкин, на смену которому 7 сентября 2022-го пришел Владимир Гоков.

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#Юлия Истомина#МУПы#Уголовное дело#Происшествия#Мошенничество#Хищение#Следком#Общество#Новости#Омская область#Знаменский район
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