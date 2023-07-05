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Водитель автобуса в Омской области присвоил 40 тысяч рублей от продажи билетов

5 июля 2023, 05:15
Фото: 1MI
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Мужчина свою вину признал и всю сумму возместил. Но ему необходимо будет выплатить штраф — 7 тысяч рублей.

В Горьковском районном суде Омской области вынесли приговор 58-летнему водителю пассажирского автобуса. Его признали виновным в присвоении денег за билеты от пассажиров.

Выяснилось, что с 13 по 28 января 2022 года водитель в обход кассы обилетил пассажиров на сумму 40 тысяч рублей. На суде свою вину мужчина признал и полностью выплатил ущерб Горьковскому подразделению «Омскоблавтотранса».

Суд назначил наказание в виде штрафа — 7 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, что обжаловать решение суда.

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#Евгений Игишев#Транспорт#Омскоблавтотранс#Автобус#Пассажирский автобус#Водитель#Омск#Омская область#Горьковский район
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