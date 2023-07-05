Водитель автобуса в Омской области присвоил 40 тысяч рублей от продажи билетов

Выяснилось, что с 13 по 28 января 2022 года водитель в обход кассы обилетил пассажиров на сумму 40 тысяч рублей. На суде свою вину мужчина признал и полностью выплатил ущерб Горьковскому подразделению «Омскоблавтотранса».